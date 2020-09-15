Прочные, удобные и компактные боксы по сниженной цене

15 сентября 2020, 10:12

Оптические боксы внутренние и для размещения на улице.

Волоконно-оптический бокс MDU 212B - 7,0 у.е. , старая цена 7,6 у.е.

Волоконно-оптический бокс FOB-02-02 - 2,9 у.е. , старая цена 3,5 у.е.

Волоконно-оптический бокс FOB-02-06 - 3,7 у.е. , старая цена 4,3 у.е.

Волоконно-оптический бокс FOB-02-08 - 6,5 у.е. , старая цена 7,0 у.е.

Волоконно-оптический бокс FOB-02-08 (Black) - 6,5 у.е. , старая цена 7,0 у.е.

Волоконно-оптический бокс FOB-02-12 (06 SC) - 4,1 у.е. , старая цена 4,85 у.е.

Волоконно-оптический бокс FOB-03-12 - 6,3 у.е. , старая цена 7,1 у.е.

Волоконно-оптический FOB-05-24 - 10,8 у.е. , старая цена 12,4 у.е.



Оптический кросс бокс необходимый элемент для построения надежной телекоммуникационной сети. Основное назначение - это коммутация и оконцевание оптических кабелей. В соответствии с требованиями по эксплуатации узла, различают внутренние и внешние оптические боксы.



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