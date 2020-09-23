Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 750G для 5G-смартфонов

23 сентября 2020, 12:45

Компания Qualcomm представила новый мобильный чипсет Snapdragon 750G, предназначенный для устройств среднего ценового сегмента.

Одной из особенностей платформы является интегрированный модем Snapdragon X52, обеспечивающий поддержку сетей 5G миллиметрового диапазона частот (mmWave), а также 5G с частотами менее 6 ГГц.

Новый чип также предлагает улучшенный уровень вычислительной и графической производительности по сравнению с платформой Snapdragon 730G. В составе новинки используются вычислительные ядра Kryo 570, которые до 20 % быстрее, чем Kryo 470, применяемые в модели Snapdragon 730G. Свежий процессор также получил новую графическую подсистему Adreno 619, которая до 20 % быстрее GPU Adreno 618, используемого в Snapdragon 730G.



В новом процессоре также реализован новый ИИ-движок 5-го поколения, обеспечивающий до 20 % более высокую производительность при работе с алгоритмами искусственного интеллекта. Для пользователей это означает более быструю и эффективную работу камер в смартфонах, а также более шуструю работу голосовых переводчиков. Обновлённый движок также открывает возможность применения различных функций шумоподавления, основанных на ИИ-алгоритмах.



В числе прочих особенностей нового процессора производитель отмечает поддержку некоторых игровых настроек Snapdragon Elite Gaming, которые до этого поддерживались только в старших чипсетах Snapdragon. Например, Snapdragon 730G имеет поддержку режима Game Color Plus, открывающего доступ к более тонкой настройке изображения в играх.



Задача нового чипсета не состоит в замене более старших (и более дорогих) платформ Snapdragon 765, Snapdragon 765G и Snapdragon 768G. Он расширит седьмую серию чипсетов компании Qualcomm и сможет предложить больше альтернатив в среднем сегменте мобильных устройств.