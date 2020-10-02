Появление жёстких дисков объёмом до 24 Тбайт ожидается уже в 2022 году

2 октября 2020, 13:45

Постоянно растущая потребность в объёмных носителях информации заставляет производителей жёстких дисков каждые несколько лет внедрять новые технологии магнитной записи.

Но помимо этого существуют и другие методы увеличения ёмкости жёстких дисков. Одним из них является использование большего числа записывающих магнитных пластин.

Компания Toshiba стала первым производителем, несколько лет назад выпустившим на рынок жёсткие диски, использующие девять записывающих пластин. Однако по данным ресурса StorageNewsletter, в течение ближайших лет на рынке появятся жёсткие диски, в которых будут использоваться 10 и более магнитных записывающих пластин. Об этом источник узнал от компании Hoya, которая помимо прочего занимается производством заготовок пластин для HDD.



Как указывает источник, до конца года компания Seagate планирует выпустить первый HDD с использованием технологии Heat-Assisted Recording (HAMR), которая в перспективе позволит создавать жёсткие диски объёмом до 50 Тбайт. Использование технологии HAMR потребует от Seagate разработки и внедрения новых записывающих головок для жёстких дисков, а также перехода на использование стеклянных пластин со специальным магнитным слоем. Первое поколение жёстких дисков с технологией HAMR по-прежнему будет использовать девять записывающих пластин. Но поскольку стеклянные «блины» будут тоньше, чем традиционные алюминиевые, это позволит создавать магнитные носители информации с ещё большим количеством пластин.



В недавнем исследовании аналитиков Trendfocus, компании, занимающейся анализом рынка устройств хранения данных, говорится о том, что для адаптации технологии HAMR производителям жёстких дисков потребуется перейти к использованию пластин толщиной менее 0,5 мм. Только в этом случае получится производить накопители с 10, 11, 12 и даже большим количеством дисков для записи информации. В то же время аналитики уверены, что 10-пластинные HDD появятся на рынке гораздо раньше, чем можно было бы ожидать.

Использование большего количества пластин в составе традиционных 3,5-дюймовых жёстких дисков позволит увеличить их ёмкость, даже если процесс эволюции магнитной записи будет происходить не так резво, как того хотелось бы. Например, уже сегодня десять пластин с технологией перпендикулярной магнитной записи (PMR) позволят создавать HDD объёмом 20 Тбайт без участия технологий HAMR и черепичной магнитной записи (SMR).



Не следует исключать возможности, что производители жёстких дисков могут прийти к использованию разных подходов, которые позволят максимально увеличить ёмкость их накопителей. Например, та же компания Hoya, занимающаяся производством стеклянных заготовок для пластин HDD, заявила, что работает как в направлении разработки HAMR-дисков, так и в сторону многослойных решений. В прошлом производитель уже демонстрировал прототипы жёстких дисков с более чем десятью пластинами, однако сейчас компания занимается в основном производством заготовок и её дальнейшее направление развития зависит в основном от самих производителей HDD.



Важно отметить, что технология магнитной записи с вспомогательным микроволновым излучением или MAMR (microwave-assisted magnetic recording), которая также позволяет создавать носители большого объёма, не требует обязательного перехода на новые стеклянные пластины. Поэтому пока неизвестно, будут ли MAMR-диски переходить на более тонкие пластины, а также конструкции с более чем девятью записывающими «блинами».