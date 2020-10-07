MOYO поддержалa социальный проект фонда Happy Paw

7 октября 2020, 22:34

Ежегодно 4 октября в мире отмечается Всемирный день защиты животных.

Компания MOYO присоединилась к инициативе благотворительного фонда Happy Paw, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных, а также популяризировать адопцию животных из приютов.

Проект «Ищи своего в приютах» направлен на то, чтобы максимально акцентировать внимание на взрослых животных, ведь обычно они уже имеют сложившийся характер и поэтому им сложнее приспособиться. Но на самом деле именно в этом и есть их сила. Барьер, который останавливает желающих принять собачку или котика из приюта заключается в том, что трудно спрогнозировать характер животного. Но со взрослым питомцем все проще. Он именно такой, как ты. Это выражение стало лозунгом кампании, разработать которую фонду помогли друзья из агентства Fedoriv.



В течение недели во всех магазинах МОYO будут транслировать видеоролики с призывом искать своих животных в приютах. А витрину самого большого круглосуточного магазина MOYO, что в г. Киеве по адресу: ул. Марка Вовчка 18А, забрендировали изображениями взрослых котиков и собачек со слоганом «Точно как ты». С тематической обложкой вышла и главная страница интернет-магазина moyo.ua.

«Мы рады присоединиться к такой крутой инициативе фонда. Поддерживать социально активные проекты — это также ответственность крупного бизнеса. Вместе с фондом и другими партнерами проекта надеемся увеличить количество пристроенных животных из приютов, а также популяризировать идеи гуманного и ответственного отношения к четверолапым» — сообщили в пресс-службе MOYO.Дополнительно в этом году сотрудники компании MOYO поддерживают фонд Happy Paw и в рамках онлайн-марафона Run Ukraine. Фандрейзинговую кампанию уже можно поддержать на платформе Украинской биржи благотворительности dobro.ua. «Мы бежим, чтобы как можно больше животных в приютах были сытыми. Хотим, чтобы у каждого щенка или кошки был корм на каждый день, ведь понимаем, как трудно с донатами в постковидний период.» — сообщается на странице MOYO.

Магазины MOYO уже давно позиционируются как френдли-магазины для четвероногих. Компания не запрещает заходить в свои магазины с домашними пушистиками и даже запустила хэштег #MOYOзвірятко. Посетителям предлагают выкладывать фото своих «взрослых хвостиков и мокрых носиков» в соцсетях, а MOYO публикуют такие фото на своих каналах каждый день.