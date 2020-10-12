Google научит Android-устройства подмечать подозрительные звуки

12 октября 2020, 14:15

Google выпустила свежее обновление для платформы Android, благодаря которому пользователи будут получать уведомления, когда смартфон услышит некоторые тревожные звуки.

Функция будет реализована путём добавления новых возможностей в приложение Live Transcribe, которая автоматически переводит в текст любую речь, которую слышит смартфон.