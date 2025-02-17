Android System SafetyCore ищет запрещенный контент на смартфонах пользователя

17 февраля 2025, 10:45

Google тайно установил более миллиарду пользователей Android приложение, которое сканирует все ваши фотографии на наличие запрещённого контента.

Android System SafetyCore появился на огромном числе устройств без предварительного уведомления и какого-либо согласия пользователей.Это системное приложение от Google. Оно выполняет локальную проверку изображений на наличие 18+ контента, такого как обнажённых фотографий, с целью фильтрации или предупреждения.Эксперты опасаются по поводу возможного использования метаданных и результатов сканирования, которые теоретически могут быть переданы Google, например, для рекламы и таргетинга.Приложение можно отключить или удалить: Настройки → Приложения → Все приложения → Android System SafetyCore. Либо можете ограничить ему доступ к интернету.