Android System SafetyCore ищет запрещенный контент на смартфонах пользователя

Google тайно установил более миллиарду пользователей Android приложение, которое сканирует все ваши фотографии на наличие запрещённого контента.
Android System SafetyCore появился на огромном числе устройств без предварительного уведомления и какого-либо согласия пользователей.
Это системное приложение от Google. Оно выполняет локальную проверку изображений на наличие 18+ контента, такого как обнажённых фотографий, с целью фильтрации или предупреждения.
Эксперты опасаются по поводу возможного использования метаданных и результатов сканирования, которые теоретически могут быть переданы Google, например, для рекламы и таргетинга.
Приложение можно отключить или удалить: Настройки → Приложения → Все приложения → Android System SafetyCore. Либо можете ограничить ему доступ к интернету.