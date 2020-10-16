Украинская IT-индустрия: куда расти дальше и почему важно давать дорогу женщинам

16 октября 2020, 12:45

Украинский IT-рынок растет как на дрожжах — последние годы эта индустрия в стране прибавляла темпами около 30 процентов в год.

Количество занятых в этой сфере специалистов также увеличивается. С другой стороны, «цифровой бум» в Украине сопряжен и с вызовами: утеканием «мозгов» за рубеж, усложненным регулированием, гендерным разрывом и слабой инфраструктурой поддержки новых проектов. Впрочем, помочь с этим могут как местные лидеры отрасли, так и партнеры Киева из Евросоюза.



Даже экономические сложности, вызванные пандемией коронавирусной болезни, не лишают участников рынка оптимизма. «Возможна просадка, но не глобально. Если прошлые пару лет было до 30% в год, то в кризисный может быть меньше, пусть 20-25%, но будет. Специфика отрасли в гибкости, поэтому рост неизбежен», — говорит Елена Хлевная, советник Минцифры Украины.



Показатели роста и правда впечатляют. По данным украинской диджитал-компании N-iX, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) занимают третье место по объему экспорта услуг, составляя пятую часть всего украинского сервисного экспорта. Сам же ИКТ-сектор растет с темпами около 26% каждый год, число компаний сферы перевалило за четыре тысячи. Количество занятых в отрасли специалистов в 2020 году стремится в 200 тысячам.



Тем не менее, чем дальше развивается отрасль, тем громче звучат критичные голоса. Но эти замечания направлены как раз на эволюцию ИКТ-сектора в Украине и перехода от outsource-модели (реализации проектов зарубежных заказчиков) к продуктовой — созданию собственных цифровых решений с большей прибавленной стоимостью.



«Сейчас Украина продает человекочасы, а не делает продукты. Думаю, что внедрение Британского права для IT-отрасли в контексте сохранения интеллектуальной собственности, управления инвестициями и изменения налогообложения может сильно изменить ситуацию. Деньги будут оборачиваться в Украине, а не в виртуальных компаниях за рубежом», — поясняет Дмитрий Чашник, руководитель компании бизнес-аналитики Cobit Solutions.



Если посмотреть на соседний Евросоюз, то там сектор ИКТ активно наращивает добавленную стоимость. По данным Евростата, с 2012 по 2017 год добавленная стоимость от услуг этой индустрии выросла на 18% а от продуктов — на 22,5%. В целом же сектор «отвечает» почти за 4% ВВП Евросоюза. Кроме того, цифровая отрасль в ЕС показывает невероятные показатели эффективности. Только в 2017 году видимая продуктивность труда в ИКТ была на две трети выше, чем в нефинансовом бизнесе в целом. Суммы впечатляют: от 100 тысяч евро на человека в Финляндии до 118 тысяч в Бельгии.



Украинское правительство в лице Минцифры работает над улучшеним ИКТ-бизнес-климата. «Все просто — создание условий для того, чтобы компании и предприниматели развивались внутри страны, даже работая с внешними рынками. Хотя я всегда настаиваю на том, что у нас достаточно низкие налоги, если речь идёт о малом или среднем бизнесе», — отмечает Хлевная.



О важности развития цифровой экономики сказано немало. Одно из критически важных воздействий ИКТ в том, что этот сектор — один из немногих, который создает технологии общего назначения, который повышает еще и продуктивность традиционных секторов экономики.



Это подчеркивается инициативой Европейского Союза EU4Digital, которая направлена на расширение единого цифрового рынка ЕС на Восточные страны-партнеры, включая Украину. Кроме того, добавляют там, ИКТ дает возможности реорганизовать и глобализировать экономику. А также — добиться более быстрого роста экономики, создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни и сокращать неравенство, в том числе гендерное.



Один из хороших примеров того, как можно менять ситуацию в ИКТ-сфере — инициатива в Молдове, призванная поддерживать женщин, строящих карьеру в ІТ-индустрии. Программа под названием Tech Women Ambassadors задумана для того, чтобы фасилитировать передачу знаний и опыта между специалистами отрасли. Отдельный фокус — вдохновлять и поддерживать стремление женщин и девушек, которые хотят построить карьеру в области технологий.



Среди множества активностей программы — регулярные конференции, неформальные встречи, мероприятия для нетворкинга и обмена опытом, тренинги по развитию карьеры, менторство и много других. Это позволяет упростить вход женщин и дальнейшее развитие в ИКТ-сфере.



Как раз на это и направлена инициатива EU4Digital в Восточных странах-партнерах (Украина в их числе) EU4Digital. По словам представителя программы Анны Поболь, поддержка женщин в отрасли ИКТ должна быть сосредоточена на следующем:



• Повышение осведомленности о возможностях в секторе ИКТ-инноваций;



• Содействие обучению цифровым навыкам;



• Предоставление возможностей женщинам попробовать себя в разных ролях («ведь у женщин все же меньше времени, чем у мужчин, из-за вопросов, связанных с семейными обязанностями», отмечает Поболь);



• Предоставление возможности наставничества и консультаций для женщин, которые хотят начать бизнес.



Эксперты EU4Digital отмечают, что мир становится все более технологичным, причем не только в бизнесе, но и в повседневной жизни. Вот почему соответствующие навыки становятся все более и более важными. «Стереотипы [о «мужских» и «женских профессиях»] возникли, когда ІТ-профессии только зарождались. Сейчас же их число стремительно растет, расширяется количество специализаций — и речь идет не только об описании навыков, но и компетенций, необходимых для них. В ЕС они уже стандартизированы в EU e-Competences Framework (структуре электронной компетенции ЕС). И это позволяет отойти от вопроса пола: работодатель ищет компетенции, а не человека», — рассказывает она.



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EU4Digital стремится распространить преимущества Единого цифрового рынка Европейского Союза на страны Восточного партнерства, направляя поддержку ЕС на развитие потенциала цифровой экономики и общества, чтобы обеспечить экономический рост, создать больше рабочих мест, улучшить жизнь людей и помочь бизнесу в Украине и других Восточных странах-партнерах ЕС — Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Республике Молдова.