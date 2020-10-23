Видеоперформанс "Сделай мне тишину" - спектакль о действительно важных вещах

23 октября 2020, 13:15

24 октября ОО "Точка Дотику" при поддержке Украинского культурного фонда представляет видеоперформанс "Сделай мне тишину". По сюжету, компания обсуждает свое отношение к войне - кто ее не признает, кто-то может определиться, а кто-то напоминает, что она продолжается.

Особенность видео-представления заключается в том, что в ее основе лежат реальные истории людей, которые принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины.

По словам одного из авторов спектакля - Анатолия Татаренко, в видеоперформансе «Сделай мне тишину» с помощью простых действий и простых слов была создана очень мощная атмосфера вокруг: "Мы прорабатывали простоту так, чтобы говорить о сложных вещах, которые есть в современной истории Украины, о нас самих, о том как мы порой можем не слышать друг друга, но при этом разделять одну страну, один город, один стол ".

Выполнить такую задачу смог профессиональный состав актеров - Сергей Смеян, Евгения Непиталюк, Оксана Леута, Евгений Черников и Николай Панасюк, а мощную атмосферу помог создать Оркестр Почетного караула отдельного Президентского полка им. Богдана Хмельницкого.

"В течение 5 лет мы искали разные подходы к тому, как можно говорить о войне и об отношении людей к военным событиям. По моему мнению, так же, как каждая следующая война начинается с тактик и техник ведения, присущим предыдущий, так же каждый следующий художественный проект о войне начинается с предварительных нарративов. Чувствуется, что рефлексия нужна, но война продолжается и ее влияния на художественное высказывание сложно избежать. "- так прокомментировал важность проекта режиссер видеоперформанс Павел Юров.

По словам Анастасии Гернеги, руководительницы ОО " Точка Дотику ", во время работы над проектом команда почувствовала, что тема настолько важна, что даже создала отдельный мини-проект: "Герои ежедневно ходят среди нас, но мы их не замечаем. Мы даже представить не можем, как им сложно воспринимать мир, в котором понятие мира и войны настолько размыты. Поэтому мы решили сделать фото серию, которая передала эмоции визуально и предоставили эти фотографии в свободный доступ к использованию, чтобы как можно больше людей вспомнило, что в стране полтора миллиона героев, о подвигах которых мы пытаемся не думать ".

Видеоперформанс можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире, 24 октября, начало в 20:00. Спектакль будет транслироваться на ФБ странице проекта: https://fb.me/e/174FQ7hWa