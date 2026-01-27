ГлавнаяНовости
27 января 2026, 14:45

Російські дрони почали скидати вибухівку в невеликих світлих мішках

Такі випадки вже зафіксували на Сумщині. Небезпека в тому, що ці заряди можуть спрацьовувати як від дотику, так і від наближення.


