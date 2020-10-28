Востребованность IT-компаний в Project Manager

28 октября 2020, 16:53

Многие представляют себе IT- индустрию, как написание кодов, работу в графически редакторах, владение сложной терминологией. Но, как и в любой другой отрасли, не менее важна организация рабочего процесса в коллектив, или project management. Успех компании во многом зависит не от индивидуального умения исполнителей, а от правильной организации. Именно этим и должен заниматься проджект менеджер.





Кто такой проджект менеджер и его обязанности?



Этот термин означает "руководитель проекта", то есть это менеджер, отвечающий за конкретный участок работ. А него возлагается ответственность за координацию деятельности сотрудников и достижение результата. Для такой должности не обязательно глубоко разбираться в технических тонкостях. Потому курсы project management дают лишь общий обзор технических особенностей, делая упор не на опыт программирования, а на координацию разных направлений и взаимодействие между ними. Формально менеджер проекта не обязан досконально разбираться в обязанностях техлида, контент-менеджера, UX-проектировщика и так далее. Хотя иногда и самому нужно заняться "затыканием прорывов" (особенно в маленьких компаниях). Но это будет скорее исключением и означает, что он не справляется со своими прямыми обязанностями. При подготовке к работе Project Manager обучение смежным специальностям дается только для общего понимания процесса создания продукта, нюансов и рисков, которые могут возникнуть в ходе работы.



Среди задач, которые стоят перед РМ, выделяются:



- эффективное выполнение работы и достижение целей, поставленных клиентом для общей результативности проекта;

- выполнение задач компании, в том числе финансовых показателей;

- достижение личных и карьерных целей каждым членом команды, предотвращение внутренних конфликтов в коллективе.



Когда нужно управление проектами?



Существует несколько этапов создания, на которых необходимо участие ПМ:

Разработка нового продукта или функционала;

Планирование хода работ;

Контроль выполнения плана;

Оперативное преодоление проблем;

Общение с заказчиком, командой, привлеченными сотрудниками.

Если вы хотите занять должность менеджер проектов, обучение учитывает все особенности отрасли.



Помогут вникнуть в управление проектами курсы, которые позволят трудиться в IT-отрасли людям без специальных технических знаний. Поэтому настолько популярны Project Management курсы от онлайн-академии для сотрудников АйТи компаний в Beetroot Academy.



Задачи управления разделяются на тактические и стратегические. На практике на решение этих задач и направлен курс PM. К первым относятся повседневные проблемы, ко вторым - координация общих целей и управление скоростью их достижения.



Обучение поможет вам занять ключевую должность в самой современной отрасли, не углубляясь в технические нюансы создания продукции.