Мощный звук и технологичный магнетизм в новых стереоколонках SUPERIOR и SUPREME!

24 ноября 2020, 12:15

Конец 2020 года ознаменовался двумя новинками в сфере аудио – TWS-колонками для настоящего стерео SUPERIOR и SUPREME! В чем уникальность новинок – опишем в этой статье.

Новинка, стереоколонка Supreme сочетает мощное и чистое звучание в магнитном корпусе, который можно разъединить на две части. Установите две колонки в разных углах комнаты и получите объемный и охватывающий звук, либо соедините их в одну 16-ваттную – для звука на максимум.

Установленный в Supreme аккумулятор гарантирует до 15 часов воспроизведения музыки без остановки. Идеальный вариант для приятного времяпрепровождения или шумной вечеринки. Создайте плейлист из своих любимых песен или доверьтесь музыкальному вкусу друзей, которые могут поставить свои треки, используя смартфон и модуль Bluetooth. Радиус действия беспроводного подключения составляет 36 метров на открытом воздухе и 10 метров в помещении.

Благодаря функции True Wireless Stereo колонка Supreme наполнит любое помещение невероятным глубоким звуком и поможет задать приятную атмосферу на любой тусовке.

Prestigio Supreme радует не только качественным звуком, но еще и поддержкой работы с голосовыми помощниками Siri и Google Now, поэтому вы всегда будете в курсе всех событий. Попросите виртуального ассистента установить будильник, рассказать прогноз погоды или прочитать последнюю сводку новостей, пока вы собираетесь на работу или важное мероприятие.

Среди фишек портативной колонки стоит отметить функцию громкой связи. Она позволяет принимать звонки даже при прослушивании музыки. Во время ответа на звонок воспроизведение музыки приостановится, а когда вы закончите разговор аудио продолжит играть автоматически.

Сама колонка имеет овальную форму, а ее плавные линии подчеркивают элегантный и до мелочей продуманный дизайн. Модель представлена в трех цветах: красный, белый, черный. Корпус обрамлен в силиконовый, приятный на ощупь чехол. Он препятствует выскальзыванию колонки из рук, а металлический карабин позволяет с комфортом донести ее до места назначения.



Новинка Prestigio Superior своим объемным звучанием охватывает все пространство вокруг и создает невероятную атмосферу. Включайте любимые треки, ставьте громкость на максимум – колонка порадует по-настоящему глубоким и качественным звуком.

Несмотря на свои компактные размеры, Bluetooth-колонка Superior обладает мощным звуком в 60 Вт, а две колонки, соединённые между собой посредством технологии True Wireless Stereo, позволяют обеспечить мощность в 120 Вт и погрузить в атмосферу кристально чистого стерео. Любимые композиции зазвучат по-новому – еще ярче, еще динамичнее, еще насыщеннее.

Мультимедийная колонка Prestigio Superior – это превосходное качество звука. Она воспроизводит глубокие басы в разных тональностях, позволяет релаксировать под классику или отрываться под любимые рок–композиции.

Имея под рукой портативную колонку Prestigio Superior, всегда можно за пару минут создать настроение себе и окружающим, где бы ты не находился. Установленный в TWS-колонке аккумулятор позволяет работать ей до 10 часов без подзарядки. Собирайте хорошую компанию и отдыхайте, приятное аудио сопровождение гарантировано.

На верхней панели колонки расположены сенсорные датчики, которые используются для управления устройством. Однократным нажатием на кнопку Воспроизведение/Пауза можно воспроизвести композицию, поставить трек на паузу или продолжить проигрывание. Длительное нажатие на кнопку увеличения громкости включит следующую композицию, а удержание кнопки уменьшения громкости включит предыдущий трек. Также с помощью колонки можно принимать вызовы со смартфона и разговаривать по громкой связи.

В дополнение к Bluetooth 5.0, поддерживается технология NFC, предназначенная для обмена данными между устройствами, расположенными на небольшом расстоянии. Подключайте колонку к смартфону или отключайте через Bluetooth в считанные секунды.

Приобрести Prestigio Supreme ( Comfy Foxtrot ) и Prestigio Superior ( Comfy Foxtrot ).

Официальным дистрибьютором продукции бренда Prestigio является компания АСБИС-Украина.