Умная уборка с Tektelic

19 ноября 2020, 0:11

Менеджмент зданий



Интернет вещей (IoT - Internet of Things) развивает инновационное технологическое направление в сфере менеджмента зданий и учреждений. Внедрение IoT технологии сделает возможным сбор данных и их анализ, что существенно повлияет на пути управления и обслуживания внутренних помещений. IoT технологии изменят представление о профессиональном клининге, предлагая пользователям уборку в правильном месте в правильное время; оптимизирует планирование и выполнение маршрутов уборки опираясь на данные и искусственный интеллект.

Для умного планирования, составления графика и оптимизации маршрута уборки, система нуждается в возможности развернуть надежные IoT сети с широким масштабом покрытия, которая собирает и записывает данные о наполненности помещений людьми и использовании возможностей здания. К этому можно добавить необходимость установления недорогих в эксплуатации и легко установочных пассивных инфракрасных датчиков движения с надежным, всегда включенным подключением, с длинным сроком жизни батареи и отличной RF производительностью в помещении. А также, нужны шлюзы, которые возьмут на себя роль посредника безопасности между сенсорами и облаком, и будут отвечать за коммуникацию и управление информацией, отправляя ее в обе стороны.Шлюзы KONA Micro с высокой способностью к масштабированию и Smart Room Sensors от TEKTELIC являются превосходным выбором аппаратного обеспечения для поддержки сбора важных данных о наполненности помещений и выявление закономерности в занятости здания. Сенсоры смогут упорядочить и повысить эффективность сбора данных, что позволит получить точную информацию о количестве людей, находящихся в здании. Это поможет рассчитать степень загрязненности и определить для клинингового персонала оптимальный маршрут.Ключевым фактором для решения о выборе именно шлюзов KONA Micro и Smart Room Sensors было их надежное «Всегда включено» соединение, длинный срок жизни батареи и отличная RF производительность в помещении. Также данный продукт быстро и относительно недорого устанавливается и обеспечивает надежной LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) связью, которая необхода для решения. LoRaWAN® - это идеальная технология для обеспечения масштабным, широкодиапазонным, энергоэффективным и надежным двунаправленным обменом информацией с широким покрытием внутри помещения.Возможность использования LoRaWAN® несколькими устройствами одновременно позволяет размещение большого количества устройств в одной сети. Шлюзы LoRaWAN®, такие как KONA Micro и Smart Room Sensors имеют возможность одновременно отправлять и принимать сотни сообщений каждую секунду от устройств расположенных рядом.Как только сенсоры будут установлены, потребуется надежная IoT программная инфраструктура для управления целой кучей малых LoRaWAN® устройств, централизуя сбор данных и отправляя их в облака. Для этого нужна ІоТ платформа. Мы также предлагаем платформу Akenza Core, которая обеспечивает упрощенный путь от аппаратного обеспечения к облаку благодаря их технологически-агностической архитектуре. Проще говоря, они позволяют подсоединить различные виды сенсоров, основанных на различных видах технологий соединения, в любой ERP (“Enterprise Resource Planning” – планирование ресурсов предприятия) системе или приложении, с возможностью внесения в публичное или частное облако. В этом случае, оно позволяет быстро проверить концепт во время раннего этапа проектирования перед тем как отправлять решения к исполнению. Также, оно привносит устойчивый IoT фундамент, фокусируясь на своем главном применении: генерирование дополнительной стоимости в разумном строительном секторе.Coreобеспечивает ведущим механизмом проверки и интеллектуальными модулями деятельности. При необходимости можно вызвать специфические сообщение (имейлы, пуш) и предупреждения основанные на заданных правилах, прямо в платформе.TEKTELIC обеспечивает надежную связь для планирования и управления более 90 маршрутов уборки.Быстрорастущее количество установок охватила более 2 миллионов IoT сеансов и 80000 часов работы.Благодаря системе расходы уменьшились в среднем на 15%, при этом выросло качество и прозрачность системы.