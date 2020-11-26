Суммарный ущерб от программ-шифровальщиков превысил 1 млрд долларов США

В 2020 году суммарный ущерб от программ-шифровальщиков, блокирующих доступ к данным и требующих выплаты определённой суммы киберпреступникам для возвращения доступа к ценной информации, превысил планку в один миллиард долларов США.
Об этом свидетельствует исследование компании Group-IB.
По словам экспертов Group-IB, 1 млрд долларов — это нижняя граница суммарного ущерба от действий упомянутого вредоносного ПО в корпоративной среде. «Реальный ущерб многократно выше: зачастую пострадавшие организации предпочитают замалчивать инцидент, заплатив вымогателям, либо атака не сопровождается публикацией данных из сети жертвы», — говорят исследователи.
По данным Group-IB, наиболее популярными целями вирусов-вымогателей были компании из Соединённых Штатов: на них пришлось около 60 % всех известных атак. Доля атак в странах Европы составила примерно 20 процентов. Порядка 10 % пришлось на страны Северной и Южной Америки (за исключением США) и Азии (7 %). Наиболее опасными шифровальщиками являются Maze и REvil — на них приходится более 50 % успешных атак. Во втором эшелоне идут Ryuk, NetWalker, DoppelPaymer.
Особое опасение у экспертов вызывает эволюционное развитие программ-шифровальщиков. Так, в последнее время злоумышленники взяли на вооружение новую технику: перед шифрованием они копируют всю информацию компании-жертвы на свои серверы с целью дальнейшего шантажа. Если жертва не заплатит выкуп, она не только потеряет данные, но и увидит их в открытом доступе. Такая схема действий киберпреступников делает ещё более ощутимой угрозу со стороны данного типа вредоносного ПО.
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