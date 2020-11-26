Суммарный ущерб от программ-шифровальщиков превысил 1 млрд долларов США

26 ноября 2020, 12:45

В 2020 году суммарный ущерб от программ-шифровальщиков, блокирующих доступ к данным и требующих выплаты определённой суммы киберпреступникам для возвращения доступа к ценной информации, превысил планку в один миллиард долларов США.