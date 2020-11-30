30 ноября 2020, 9:45

Вышли новые прошивки для нескольких популярных моделей ONYX BOOX

Вышли новые версия прошивки для моделей:

    ONYX BOOX Darwin 6
    ONYX BOOX Volta
    ONYX BOOX Livingstone

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:

    Добавлены отсутствовавшие знаки клавиатуры.
    Исправлен перевод некоторых опций.
    Исправлена проблема USB-подключения к ПК
    Улучшено быстродействие.
    Улучшена пересылка файлов по почте.
    Добавлены и исправлены некоторые системные языки.
    Сделан ряд прочих мелких изменений.
    Исправлены некоторые ошибки.
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