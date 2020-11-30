30 ноября 2020, 9:45

Вышли новые прошивки для нескольких популярных моделей ONYX BOOX

Вышли новые версия прошивки для моделей:



ONYX BOOX Darwin 6

ONYX BOOX Volta

ONYX BOOX Livingstone



Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Добавлены отсутствовавшие знаки клавиатуры.

Исправлен перевод некоторых опций.

Исправлена проблема USB-подключения к ПК

Улучшено быстродействие.

Улучшена пересылка файлов по почте.

Добавлены и исправлены некоторые системные языки.

Сделан ряд прочих мелких изменений.

Исправлены некоторые ошибки.

