Грядёт анонс смартфона Nokia 5.4 с "дырявым" экраном и четверной камерой

30 ноября 2020, 11:45

В марте нынешнего года компания HMD Global анонсировала смартфон среднего уровня Nokia 5.3, с подробным обзором которого можно ознакомиться в нашем материале.

Как теперь стало известно, в скором времени у этого аппарата появится преемник.



Напомним ключевые характеристики Nokia 5.3. Это 6,55-дюймовый дисплей формата HD+ (1600 × 720 точек), процессор Qualcomm Snapdragon 665, до 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гбайт. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера, а основная камера имеет конфигурацию 13 + 5 + 2 + 2 млн пикселей.



Последователь Nokia 5.3, как сообщают интернет-источники, получит название Nokia 5.4. Устройство будет оборудовано дисплеем с небольшим отверстием для фронтальной камеры: размер экрана составит около 6,4 дюйма по диагонали.



По сравнению с предшественником новинка сможет похвастаться более мощным процессором, но точная модель чипа не раскрывается. Вероятно, задействовано одно из изделий Qualcomm Snapdragon.



В оснащение войдут как минимум 4 Гбайт оперативной памяти, четверная основная камера и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гбайт. Поначалу покупатели смогут выбирать между синим и пурпурным вариантами исполнения, а в дальнейшем цветовая гамма расширится. Анонс ожидается до конца текущего года.



(С) 3dnews