Разработчик перспективных тяговых батарей QuantumScape стал публичной компанией

30 ноября 2020, 13:45

Основанная в 2010 году компания QuantumScape до сих пор довольствовалась рынком частного капитала, в роли её инвесторов выступали фонд Билла Гейтса, концерн Volkswagen и китайский автопроизводитель SAIC, а также поставщик автокомпонентов Continental.