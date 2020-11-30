Разработчик перспективных тяговых батарей QuantumScape стал публичной компанией

Основанная в 2010 году компания QuantumScape до сих пор довольствовалась рынком частного капитала, в роли её инвесторов выступали фонд Билла Гейтса, концерн Volkswagen и китайский автопроизводитель SAIC, а также поставщик автокомпонентов Continental.
Выход на публичный рынок позволил QuantumScape привлечь ещё $1 млрд.
До серийного производства аккумуляторных батарей QuantumScape дело ещё не дошло, но разработчики делают ставку на уникальную архитектуру ячейки с твердотельным электролитом и материалами анода без содержания графита и кремния. У создаваемых компанией батарей также нет органического сепаратора, который в традиционных литийионных элементах питания является источником пожароопасности. Сепаратор в этих батареях тоже твердотельный и невоспламеняющийся.
Батареи нового типа должны отличаться повышенным сроком службы и способностью восстанавливать 80 % заряда за пятнадцать минут. Плотность хранения заряда тоже должна превзойти показатели литийионных аналогов. Фактически, разработчики рассчитывают достичь плотности в 400–500 Вт·ч/кг, обойдя существующие решения в полтора–два раза.
Разработки QuantumScape впечатлили одного из учредителей Tesla Джей-Би Штробеля (JB Straubel), который согласился войти в состав совета директоров компании. На публичный рынок капитала ей удалось выйти за счёт покупки другой публичной компании. В последние годы многие стартапы используют этот приём в качестве альтернативы длительному процессу подготовки к публичному размещению акций. Остаётся надеяться, что доступ к рынку капитала позволит QuantumScape довести свои перспективные идеи до стадии практической реализации.
(C) 3dnews