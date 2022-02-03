Aккумуляторы QuantumScape успешно выдержали 400 последовательных циклов быстрой

3 февраля 2022, 12:15

В следующем году американская компания QuantumScape надеется начать опытное производство многослойных литийметаллических аккумуляторов с твердотельным электролитом, которые сократят время зарядки и увеличат дальность хода электромобилей.

На данном этапе разработчикам удалось доказать способность существующих прототипов выдерживать последовательно несколько сотен циклов быстрой зарядки.

Под экспресс-зарядкой в данном случае подразумевалось пополнение заряда с 10 до 80% за 15 минут на прототипе аккумулятора, приближённого по своим характеристикам к тяговой батарее среднего электромобиля. Использовались однослойные ячейки, которые испытывались в диапазоне температур от 25 до 45 градусов Цельсия, давление поднималось до 3,4 атмосфер, предусматривалась глубина разряда до 100%. В этих условиях батарея после 400 последовательных циклов зарядки высокими токами по 15 минут, которые восстанавливали заряд до 80%, смогла сохранить 80% остаточной ёмкости.



Присутствующие на рынке типы литийионных батарей при такой интенсивной зарядке на протяжении многих циклов подряд способны гораздо быстрее растерять первоначальную ёмкость, уже после нескольких десятков циклов. В QuantumScape считают возможность быстро восполнить заряд тяговой батареи одним из факторов, способствующих популяризации электромобилей, поскольку сейчас они вынуждены простаивать на зарядных станциях минимум по полчаса. Обладатели машин с ДВС в среднем заправляются за пять минут, и предлагаемые компанией литийметаллические аккумуляторы с твердотельным электролитом позволяют сократить отставание электромобилей до нескольких минут.



По данным QuantumScape, электромобилю с запасом хода 640 км четырёх сотен циклов экспресс-зарядки хватит для преодоления почти четверти миллиона километров. Напомним, что одним из крупных инвесторов этой компании является концерн Volkswagen, который по итогам прошлого года уже стал вторым по величине производителем электромобилей в мире. Если такие батареи найдут применение на машинах родственных марок, то в борьбе с набирающими силу конкурентами это будет сильным аргументом. К слову, ранее представители QuantumScape давали понять, что разрабатываемые ими аккумуляторы не только безопаснее традиционных литийионных с точки зрения угрозы возгорания, но и лучше переносят низкие температуры.

(C) 3dnews