ZTE содействует Ncell в профилактическом обслуживании сети в лагере Эвереста

Компания ZTE Corporation — один из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технических решений для мобильного Интернета, заявила о своей поддержке компании Ncell в успешном выполнении профилактического обслуживания сети в южном базовом лагере Эвереста (Everest Base Camp, EBC), расположенном на высоте 5363 метра, что обеспечит дальнейшее поддержание высококачественного функционирования сети в зоне покрытия EBC радиусом 2000 метров.
Базовая станция Ncell, служащая также ориентиром на местности, представляет собой эксклюзивную и самую высокую базовую станцию в южном EBC. С момента ее ввода в эксплуатацию в 2010 году она обеспечивает высококачественные сетевые услуги для местного населения и альпинистов.
При эксплуатации и техническом обслуживании этой сети специалисты ZTE преодолели различные сложности, связанные с условиями окружающей среды, включая значительную высоту над уровнем моря, штормовые ветра и низкие температуры, и в конечном итоге завершили работы по профилактическому обслуживанию сети, в том числе замену оборудования электропитания, техническое обслуживание беспроводной и транспортной сети, а также оптимизацию качества работы сети.
Электропитание ориентирной базовой станции в основном обеспечивается солнечной энергией и резервными аккумуляторными батареями. Поскольку базовая станция располагается на большой высоте при неблагоприятных погодных условиях, ее техническое обслуживание является по-настоящему сложным процессом. В общей сложности в районе национального парка Сагарматха в Непале расположено 10 базовых станций, все из которых построены и обслуживаются компанией ZTE. С 2010 года базовые станции непрерывно обеспечивают круглосуточные услуги мобильной связи для местных жителей и альпинистов.
В перспективе компания Ncell совместно с ZTE будет работать над тем, чтобы сеть мобильной связи охватывала весь маршрут восхождения на Эверест.
Компания ZTE, являющаяся одним из надежных и важнейших партнеров компании Ncell, сотрудничает с ней уже более десяти лет, оказывая содействие в предоставлении услуг беспроводной связи, услуг опорных и транспортных сетей на территории Непала и удовлетворяя ее корпоративные потребности в беспроводных сетях более чем на 60%.
Компания ZTE разрабатывает и поставляет передовые телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексные технические решения корпоративного уровня для потребителей, операторов связи, различных компаний и государственного сектора. Компания неустанно стремится обеспечивать своих клиентов интегрированными целостными решениями для достижения высочайших результатов и эффективности их работы по мере сближения секторов телекоммуникаций и информационных технологий. Компания ZTE, акции которой котируются на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (торговый код акций класса H — 0763.HK / класса A — 000063.SZ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.
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