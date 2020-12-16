SSD станут выгоднее HDD уже через два года, считают в Intel

16 декабря 2020, 9:45

Как сообщает Blocks & Files, на брифинге Memory and Storage Moment представитель Intel заявил, что разница в стоимости владения SSD и HDD сотрётся через два года.

Это означает, что для хранения массивов данных быстрого доступа жёсткие диски будут больше не нужны. HDD по-прежнему будут опережать SSD по низкой стоимости хранения в пересчёте на каждый гигабайт данных, но корпоративный рынок они перестанут интересовать как конкурентный продукт.



Для Intel, чьи SSD не очень дёшевы, это сенсационное заявление. Но это заявление опирается на два прочных основания. Во-первых, Intel, как и другие производители флеш-памяти, планирует приступить к выпуску ещё более плотной 3D NAND с записью в каждую ячейку пяти бит данных. Во-вторых, с 2025 года производство памяти компании будет полностью передано южнокорейской компании SK Hynix и снижение цен на флеш-память станет чужой головной болью.



Как сказал на брифинге глава профильной группы Intel Роб Крук (Rob Crooke): «Мы на правильном пути к замене жестких дисков». Например, накопители в формфакторе «линейки» E1.L в стоечном корпусе высотой 1U обеспечат ёмкость хранения на уровне 1 Пбайт. Они будут меньше «кушать» энергии, чем HDD и обеспечат другие выгоды, что сравняет стоимость владения накопителями на магнитных пластинах и накопителями на чипах флеш-памяти.

Также на брифинге были представлены три новых SSD в трёх семействах накопителей: SSD 670p на памяти 3D NAND QLC для клиентских систем, D7-5510 на памяти 3D NAND TLC для центров по обработке данных, и D5-P5316 на 144-слойной 3D NAND QLC, что стало одной из первых реализаций SSD на 144-слойной 3D NAND. Накопители D7-5510 представлены ёмкостями 3,4 и 7,68 Тбайт в 2,5-дюймовом формфакторе U.2, а накопители D5-P5316 имеют ёмкость 15,36 и 30,72 Тбайт в формфакторах U.2 и E1.L. Также они наделены самым современным интерфейсом PCIe Gen 4.0, что явно добавит им скорости.



В стоечном корпусе выстой 1U накопители D5-P5316 представят ёмкость 1 Пбайт, а во всей стойке — 40 Пбайт. Тем самым Intel подтверждает делом, что она может вытеснить HDD с рынка массовых накопителей для ЦОД. Интересно, что на это скажут другие производители флеш-памяти?