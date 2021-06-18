TerraMaster предлагает простое решение для накопителей SSD/HDD по доступной цене

18 июня 2021, 11:15

Компания TerraMaster, специализирующаяся на инновационных продуктах для хранения данных, предлагает простое решение для проблемы с растущей стоимостью и повышенным спросом на накопители SSD и HDD.

Писковые массивы TerraMaster USB и Thunderbolt 3 обеспечивают быстрое и простое развёртывание дисковых мощностей суммарной ёмкостью до 768 ТБ с высокой производительностью и по доступной цене – и эти массивы доступны уже сейчас во России. В перечень этих продуктов входят дисковые массивы TerraMaster D5-300, D5 и D8 Thunderbolt 3, а с 21 по 25 июня на них предлагается специальная скидка в размере 20% на ряде рынков в рамках программы Amazon Prime Day.Недавний всплеск спроса на высокоскоростные HDD- и SSD-накопители привёл к внезапному росту цен и большим трудностям в приобретении накопителей повышенной ёмкости. Доступные и компактные дисковые массивы от TerraMaster являются прекрасным решением для покрытия потребностей в дисковом пространстве с сохранением всех возможностей по совместимости, ёмкости и производительности.Например, в настоящий момент стоимость накопителя ёмкостью 16 ТБ может почти в девять раз превышать стоимость накопителя на 4 ТБ. И даже при такой цене накопители на 16 ТБ не удаётся найти в продаже, а накопители ёмкостью 4 ТБ всегда присутствуют в наличии. Проблема решается просто: многоместный дисковый массив от TerraMaster с пятью накопителями ёмкостью по 4 ТБ каждый стоит дешевле, чем один накопитель ёмкостью 16 ТБ. Кроме того, с учётом поддержки RAID 0, дисковый массив TerraMaster будет иметь более высокую производительность, чем один стандартный накопитель ёмкостью 16 ТБ.TerraMaster предлагает пользователям дисковые массивы с интерфейсом USB или более скоростным интерфейсом Thunderbolt 3 в зависимости от текущих потребностей.TerraMaster предлагает дисковые USB-массивы, такие как TerraMaster D5-300 на 5 посадочных мест с прямым подключением к компьютеру по интерфейсу USB. При нехватке USB-портов можно использовать USB-хаб, что в перспективе даёт возможность подключить несколько массивов общей ёмкостью до 100-200 ТБ. Поддержка RAID, в том числе RAID 0, обеспечивает различные сценарии использования.Ещё большей скорости и производительности можно достичь с дисковыми массивами TerraMaster Thunderbolt 3 на 5 или 8 посадочных мест, с 2-мя разъёмами Thunderbolt 3 (40 Гбит/с) и аппаратным контроллером RAID, гарантирующими работу на максимальных скоростях. Более того, несколько таких массивов можно объединить в единую цепочку с суммарной ёмкостью до 768 ТБ. Дисковые массивы TerraMaster Thunderbolt 3 предлагаются в двух вариантах – D5 Thunderbolt 3 и D8 Thunderbolt 3.