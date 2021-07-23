TerraMaster D16 Thunderbolt 3 40 Гбит/с на 16 мест для видео 8K

23 июля 2021, 10:15

Компания TerraMaster, специализирующаяся на создании инновационных решений для хранения данных, рада представить D16 Thunderbolt 3 – портативную, предназначенную для настоящих профессионалов высокоскоростную систему хранения данных на 16 посадочных мест с поддержкой RAID с общим объёмом накопителей до 288 Терабайт.





Система D16 Thunderbolt 3 оснащена отдельным процессором, который снижает нагрузку на процессор компьютера, повышает скорость работы RAID и увеличивает комфорт использования. Благодаря наличию двух интерфейсов Thunderbolt 3 40 Гбит/с, система является достаточно быстрой и надёжной для выполнения самых требовательных задач по хранению и передаче данных, в том числе редактированию несжатых видеопотоков 4K/8K и потоковому воспроизведению для телевидения. Среди других областей применения системы можно назвать анимацию, обработку 3D-контента, фотографий и прочие задачи, требующие высоких скоростей и объёмов.



Система хранения данных D16 Thunderbolt 3 обеспечивает скорость передачи данных до 2817 Мбит с 16 накопителей SSD в режиме RAID 0 в ОС Windows. В режиме RAID 6 скорость достигает 2480 Мбит/с. Столь высокая скорость передачи данных позволяет полностью сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на технические ограничения и завершение технических процессов. В режимах RAID 5 и RAID 6 также происходит непрерывная защита рабочих данных от возможного отказа одного или двух накопителей.



Система D16 Thunderbolt 3 на 16 посадочных мест имеет общую ёмкость до 288 ТБ (16 HDD x 18 ТБ) с поддержкой накопителей формата 3,5” SATA и and 2,5” SSD. Предусмотрена возможность подключения других систем хранения данных по интерфейсу Thunderbolt 3 – таким образом, 6 устройств D16 Thunderbolt 3 могут хранить до 1 Петабайта данных.



Эта система снижает временные затраты практически на всех этапах процесса пост-продакшена. Например, можно легко передать несколько часов видео с устройств Blackmagic в Adobe Premiere Pro. При работе с несжатым видео HD 10-bit и 12-bit пользователи могут редактировать видео-данные в форматах ProRes 422 (HQ) и ProRes 4444 XQ. Рендеринг значков и превьюшек становится значительно более быстрым при работе с крупными проектами, имеющими множество клипов высокого разрешения.



Система D16 является достаточно тихой и компактной для размещения на рабочем столе рядом с монитором, занимая не больше места, чем стандартный системный блок. Даже при полной нагрузке внутренний тихий вентилятор и оптимизированная внутренняя конструкция обеспечивают эффективный воздушный поток и снижают температуру установленных накопителей, а также значительно уменьшают резонансы и шумы.