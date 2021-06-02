TerraMaster представила обновлённый аппаратный RAID для всей серии Thunderbolt 3

2 июня 2021, 13:15

Компания TerraMaster объявила о доступности новых решений для RAID-хранилищ, показав обновлённый чип RAID со значительно улучшенной производительностью.

Обновлённый аппаратный RAID теперь доступен для многих профессиональных хранилищ RAID DAS TerraMaster Thunderbolt 3, в том числе для TD2 Thunderbolt 3, D5 Thunderbolt 3 5-Bay и D8 Thunderbolt 3 8-Bay.

Новый аппаратный RAID поддерживает режимы RAID 0/1/5/6/10/50, значительно повышая эффективность и скорость передачи данных за счёт улучшенной производительности при работе с накопителями. Это обновлённое решение идеально подходит для приложений с высокой скоростью доступа к большим объёмам данных, в том числе для профессиональных приложений по работе с видео в формате 4K, фотографиями и 3D-анимацией, таких как Apple Final Cut Pro X и Adobe Lightroom.



Обновлённый чип RAID значительно повышает производительность, повышая скорость чтения HDD до 63% и скорость записи – до 88%. При использовании накопителей SSD скорость повышается на 32% при чтении данных и на 25% при записи данных.



Использование аппаратного решения RAID снижает нагрузку на CPU и улучшает производительность и продуктивность работы приложений, не загружая процессорные мощности дополнительными задачами по обработке процессов передачи данных. При использовании программных решений RAID возникает риск искажения и потери данных при внезапных перебоях в электроснабжении. Изделия со встроенной флэш-памятью обеспечивают более быстрое резервирование и восстановление, и дают дополнительную защиту от сбоев накопителей, наряду с повышением производительности.



Помимо повышения продуктивности работы и защищённости данных, RAID-хранилища с программным решением RAID требуют запуска ПО на хост-системе, что может привести к дополнительным затратам после приобретения. Таким образом, несмотря на более высокие первоначальные вложения, решения из серии TerraMaster Thunderbolt 3 с аппаратной поддержкой RAID снижают общую стоимость владения.



Подключения по Thunderbolt 3 40 Гбит/с обеспечивают высочайшую скорость передачи данных и совместимость с последней версией MacOS «Big Sur OS». Поддерживаются накопители форматов 3.5” SATA HDD и 2.5” SSD, при этом несколько RAID-хранилищ с интерфейсом Thunderbolt можно объединить для дополнительного расширения общего дискового пространства. Разъём USB-C с функцией PD и мощностью до 15Вт позволяет заряжать от устройства совместимые ноутбуки.



