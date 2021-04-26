Высокоскоростной NAS TerraMaster F8-422 10GbE - старт продаж

26 апреля 2021, 13:15

Компания TerraMaster объявила о доступности нового сетевого хранилища F8-422 NAS.



TerraMaster F8-422 – это 8-местный NAS 10 GbE с 4-ядерным процессором, который значительно повышает эффективность работы с данными за счёт скоростей уровня 10Gb без дополнительнйо нагрузки на бюджет организации. На данный момент это наиболее сбалансированный 8-местный NAS, и он идеально подходит для работы с большими объёмами данных, в том числен обработки видео 4K, фотографий высокого разрешения и 3D-анимации.

В основе F8-422 находится мощный 4-ядерный процессор Intel Celeron 1.5 ГГЦ, а также ультра-скоростной сетевой интерфейс 10 Gb Ethernet, который может передавать данные по существующим сетевым кабелям Cat6/6A, и два разъёма 1000 Мбит/с Ethernet для сетевой интеграции. Аппаратное шифрование AES NI и поддержка 4K уже встроены в конфигурацию изделия. Максимальная внутренняя ёмкость составляет до 144 ТБ (8 дисков по 18ТБ). Хранилище поддерживает режимы RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD и SINGLE, позволяя выбрать оптимальное сочетание скорости и безопасности. При установке восьми накопителей Seagate IronWolf 6ТБ в режиме RAID 5 скорость чтения и записи данных может достигать 610МБ/с.Управление различными параметрами NAS и аккаунтами пользователей происходит через программное обеспечение TOS 4.2. Новейшия версия операционной системы TOS 4.2 имеет обновлённый интерфейс, расширенную поддержку компонентов и возможностей мониторинга, ряд новых функций, например, Wake-on-LAN (WOL), поддержку IPv4 и IPv6 и улучшенную безопасность SSL. Вы сможете легко резервировать данные с Mac, PC, USB-накопителей и серверов на ваш TNAS для централизованного управления. Приложения для резервного копирования данных поддерживают режим дедупликации и инкрементного резервирования, снижая расход полезного пространства. F8-422 также поддерживает резервное копирование Time Machine, копирование на внешние USB-устройства и удалённое копирование Rsync.Устройство работает на платформах Windows, Mac, Linux, Android и iOS, а также поддерживает службы работы с файлами SMB/CIFS, NFS, AFP, FTP/SFTP, WebDAV и подключения по SMB, NFS, и iSCSI. Также поддерживаются файловые системы EXT 4 и Btrfs. Файловая система Btrfs поддерживает новые технологии хранения данных и снапшотов для предотвращения потерь данных и снижения расходов на обслуживание, и содержит гибкие, эффективные инструменты для защиты и восстановления данных.Центр приложений TerraMaster содержит сотни бесплатных приложений для резервного копирования и защиты данных, а также приложения для разработчиков, бизнеса и работы с мультимедиа. Среди них – WordPress, MyWebSQL, Apache, Mail Server, CRM, Web Server, phpMyAdmin, MariaDB, Antivirus, Git, Go, Java, MyBB, Python и SVN.