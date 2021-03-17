Настольное хранилище TerraMaster D2-310 оснащено интерфейсом USB 3.1

17 марта 2021, 12:15

Компания TerraMaster анонсировала настольное хранилище информации D2-310, подходящее для использования с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

Новинка позволяет сформировать двухдисковый массив. Могут применяться жёсткие диски и твердотельные накопители в форм-факторе 3,5 и 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0.



Для подключения к компьютеру служит порт USB 3.1 Gen1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Поддерживаются режимы JBOD, RAID 0 и RAID 1. В случае RAID 0 заявленная скорость передачи данных в режиме чтения достигает 410 Мбайт/с, в режиме записи — 400 Мбайт/с.



Суммарная внутренняя вместимость может составлять до 36 Тбайт при использовании двух жёстких дисков на 18 Тбайт каждый. Устройство оборудовано разъёмом на основе симметричного коннектора USB Type-C.