TerraMaster начинает продажи дискового массива D8 Thunderbolt 3 для работы с 4K

19 февраля 2021, 9:15

Компания TerraMaster представила высокоскоростной, универсальный дисковый массив D8 Thunderbolt 3 на 8 посадочных мест с поддержкой RAID. Общая ёмкость массива может достигать 144 терабайт.

Массив D8 Thunderbolt является достаточно быстрым и надёжным, чтобы обеспечивать выполнение любых задач по хранению и доступу к данным, таких как обработка и трансляция видео в формате 4K. Массив D8 Thunderbolt 3 оснащён новым чипом TerraMaster RAID, имеет мощный процессор и двойной интерфейс Thunderbolt 3 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с.

Профессионалы смогут легко нарастить ёмкость массива до 144 терабайт благодаря наличию 8 посадочных мести с поддержкой накопителей 3.5" SATA и 2.5" SSD. Более того, D8 Thunderbolt 3 может использоваться как часть более крупного массива TerraMaster DAS с суммарной ёмкостью до 800 терабайт.При наличии двух интерфейсов Thunderbolt™ 3 40Гбит/с и быстрого аппаратного контроллера RAID, массив D8 Thunderbolt 3 может передавать данные на скорости до 2100 МБ/с в режиме RAID 0 с 8-ю накопителями SSD, а в режиме RAID 5 – на скорости до 1800 МБ/с. Для большей совместимости и универсальности D8 Thunderbolt 3 поддерживает режимы RAID 0, 1, 5, 6, 50 и 10, а также режим JBOD.При использовании дискового массива D8 Thunderbolt 3 снижается время пост-обработки видеоматериалов. Пользователи смогут легко перекачивать многие часы видеоданных на высочайшей скорости, например, с устройств Blackmagic в Adobe Premiere Pro, а также работать с несжатыми видеопотоками HD 10-bit и 12-bit и редактировать видеопотоки ProRes 422 (HQ), ProRes 4444 XQ и другие. Рендеринг материалов для предпросмотра с использованием множества видеофрагментов высокого разрешения станет намного более быстрым и отзывчивым. D8 также идеально подойдёт для профессионалов, работающих в Apple Final Cut Pro X и Adobe Lightroom.Алюминиевый корпус и тихие 9-сантиметровые вентиляторы с «умным» контролем делают массив D8 Thunderbolt 3 идеальным инструментом для долгой работы с видеоматериалами без шумового давления.Восстановление потерянного контента – это неудобная, ресурсоёмкая и нежелательная работа для профессионалов. Именно поэтому компания TerraMaster оснастила массив D8 Thunderbolt 3 передовыми технологиями по обеспечению целостности и безопасности данных.Дисковый массив TerraMaster D8 Thunderbolt 3 обладает всеми вышеперечисленными возможностями, но на этом его потенциал не заканчивается. Устройство предлагает пользователям наилучшие варианты по настройке и конфигурации, подкреплённые доступной ценой.