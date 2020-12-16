Acer пополнила серию ноутбуков Aspire 5 тонкими моделями на Intel Tiger Lake

16 декабря 2020, 10:15

Компания Acer представила новые модели семейства ноутбуков Aspire 5 — модели A515-56 и A514-54.

Новинки предназначены для пользователей, которым требуется универсальность и высокая производительность для решения повседневных задач.

Ноутбук Acer A515-56 оснащён 15,6-дюймовым, а Acer A514-54 — 14-дюймовым экраном на базе матрицы IPS с разрешением Full HD и тонкими рамками. Обе модели поддерживают технологии Acer Color Intelligence и Acer BluelightShield для повышения качества картинки и защиты зрения пользователей.



Acer A515-56 и Acer A514-54 поставляются в конфигурации с процессорами вплоть до Intel Core i7 11-го поколения и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce MX350. Максимальный объём оперативной памяти составляет 24 Гбайт, твердотельных накопителей — до 1 Тбайт и жёстких дисков — до 2 Тбайт.



Новые ноутбуки заключены в тонкий корпус, толщиной не более 18 мм, с крышкой из анодированного алюминия. Вес 14-дюймового Acer A514-54 не превышает 1,55 кг, а 15,6-дюймовый Acer A515-56 весит всего 1,7 кг вместе с батареей и твердотельным накопителем.



Специальное крепление верхней крышки ноутбуков служит сразу нескольким целям. В первую очередь оно приподнимает клавиатуру устройства над рабочим столом для более комфортного набора текста. Также это обеспечивает лучшее охлаждение компонентов за счёт улучшенной циркуляции воздуха, а также лучшее распространения звука от динамиков. Высокое качество звука обеспечивает аудиосистема с встроенными динамиками с поддержкой технологии Acer TrueHarmony и сдвоенными микрофонами с технологией Acer Purified.Voice для передачи голоса пользователя без помех и искажений во время видеозвонков. Система охлаждения новинок имеет три режима — беззвучный, стандартный и режим производительности.

Ноутбук Acer A515-56 оснащён полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, а Acer A514-54 — сканером отпечатков пальцев. Спецификации устройств также включают адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2), порты USB 3.2, USB Type-C, разъём HDMI.

(С) 3dnews