У самолета "судного дня" в РФ украли важные детали

21 декабря 2020, 11:15

Так в пятницу, 11 декабря, в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева".

Он якобы сообщил, что при осмотре Ил-80 обнаружены следы вскрытия грузового люка, а из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков.

Следователи сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников и нашли отпечатки следов их обуви. Источник тоже рассказал о хищении электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолетов Ил-80. На заводе в Таганроге производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. Самолет находится на регламентных работах с начала 2019 года. Кража оборудования с воздушного пункта управления Вооруженными силами России Ил-80 может привести к утечке секретных и совершенно секретных сведений, считают эксперты.

В Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") отказались говорить на эту тему.