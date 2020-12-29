В Китае представили 25-дюймовый монитор на электронной бумаге E Ink

Китайская компания Dasung уже в течение нескольких лет предлагает компьютерные мониторы, дисплей которых выполнен на электронной бумаге E Ink.
С наступающем году в продажу поступит очередная такая панель — модель Paperlike 253.
Новинка, как отражено в названии, имеет размер 25,3 дюйма по диагонали. Экран обладает высоким разрешением — 3200 × 1800 пикселей. Поддерживается воспроизведение 16 оттенков серого.
Монитор может похвастаться минимальным расходом энергии — она затрачивается только в момент перерисовки изображения. Картинка отлично читается при ярком солнечном свете.
Панель предназначена для работы прежде всего с текстовыми документами, программным кодом и т. п. Использовать монитор можно в альбомной и портретной ориентациях.
Как уже было отмечено, в продажу новинка поступит в следующем году. Цена не раскрывается, но сетевые источники говорят, что устройство будет весьма дорогим. Так, например, монитор Dasung с экраном E Ink размером 13,3 дюйма по диагонали стоит около 1000 долларов США.
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