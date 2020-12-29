В Китае представили 25-дюймовый монитор на электронной бумаге E Ink

29 декабря 2020, 9:15

Китайская компания Dasung уже в течение нескольких лет предлагает компьютерные мониторы, дисплей которых выполнен на электронной бумаге E Ink.

С наступающем году в продажу поступит очередная такая панель — модель Paperlike 253.

Новинка, как отражено в названии, имеет размер 25,3 дюйма по диагонали. Экран обладает высоким разрешением — 3200 × 1800 пикселей. Поддерживается воспроизведение 16 оттенков серого.



Монитор может похвастаться минимальным расходом энергии — она затрачивается только в момент перерисовки изображения. Картинка отлично читается при ярком солнечном свете.



Панель предназначена для работы прежде всего с текстовыми документами, программным кодом и т. п. Использовать монитор можно в альбомной и портретной ориентациях.