Чем запомнится 2020 год на финансовых рынках

4 января 2021, 9:15

В начале года казалось, что год будет довольно спокойным, если не скучным.

Немного беспокоили торговые отношения США и Китая, а также затянувшийся процесс развода Великобритании и Евросоюза. Для России была отдельная тема гадания о том, какие новые рестрикции и по какому поводу придумают в Вашингтоне. Однако все поменяла пандемия коронавируса, которая местами переросла в настоящую эпидемию – с февраля мир стал жить иначе, чем раньше.



Весенние карантинные меры от Японии до США привели к масштабному падению глобальной экономики. Но не бывает так, чтобы всё было плохо, а где-то не было совсем хорошо. В текущем году глобальные меры стимулирования и экономической поддержки достигли 15% от мирового ВВП. Глобальной экономике это позволило удержаться от коллапса, а вот главным бенефициаром стали финансовые активы. Можно, конечно, говорить, что фондовый рынок живёт в отрыве от реальности, но его состояние чаще зависит от наличия денег, чем от экономических показателей. Наиболее агрессивную стимулирующую политику проводят в США, где ФРС обещает покупать облигации минимум на $120 млрд в месяц, пока не будут достигнуты цели по максимальной занятости и комфортной инфляции. Доллар пока слабо отреагировал на масштабное увеличение баланса Федрезерва, но золото за год подорожало почти на 24%. Чемпион среди благородных металлов за 2019 год палладий также смог подорожать более чем на 22%. В плюсе завершают год медь и никель, хотя спрос на них явно ниже, чем во времена без пандемии.



Провал фондовых рынков в марте оказался отличным временем для новых инвесторов. Повсеместное снижение ставок центральных банков продолжило лишать депозиты какого-либо смысла. В России ставка к лету упала до 4,25%, стимулируя приток частных лиц на финансовый рынок. К середине декабря число частных инвесторов на Московской бирже уже превысило 8,5 млн по сравнению с 3,5 млн на конец 2019. В марте и в середине осени падение рынка стало окном возможностей для качественного открытия позиций как в спекулятивных, так и долгосрочных целях. Отечественный рынок ответил на столь сильный приток взаимностью.



Конец прошлого года индекс МосБиржи встретил на отметке 3045,87 пункта. Прирост к концу текущего года составляет около 7,8%. Индекс РТС показал снижение почти на 10%, но случилось это из-за весьма существенного ослабления рубля. Ситуация в секторах была неоднородной. Если сектор нефти и газа потерял почти 16%, то сектор металлы и добыча прибавил 47,5%. В целом результат по секторам выглядит следующим образом:



Нефть и газ -16%



Электроэнергетика +14,4%



Телекоммуникации +6,5%



Металлы и добыча +47,5%



Финансы +21,8%



Потребительский +42,4%



Химия и нефтехимия +16,3%



Транспорт -18,9%



Рубль, пожалуй, стал главным разочарованием года, хотя параметры финансовой системы РФ этому явно не способствуют. Внешний долг страны почти на треть ниже международных резервов. За год доллар укрепил свои позиции к рублю почти на 20%, а евро более чем на 31%. Однако мы помним, что не так давно рубль становился чемпионом по укреплению среди валют и в 2021 году мы ждём от него позитивной динамики, а вот доллар США продолжит «портиться» на фоне агрессивно мягкой политики ФРС. Собственно говоря, стимулы правительств и центральных банков сохранятся как минимум ещё на год, а это значит, что ставка против денег продолжит приносить свои плоды инициативным инвесторам.

