Кольцо-держатель для телефона – зачем оно нужно?

4 января 2021, 13:34

Каждый пользователь смартфоном хочет, чтобы его мобильное приспособление было не только функциональным, но и:

удобным в использовании;

имело привлекательный внешний вид;

было хорошо защищено.

Именно для этих целей изготовители предлагают различные аксессуары. Одним из его видов является кольцо-держатель для телефона.

Состоит приспособление из крепежа-площадки из пластика и прикрепленного к нему металлического кольца. Приклеивается оно на тыльную сторону мобилки с помощью специального скотча или клеящего состава. Фиксатор очень надежный. Прикреплять аксессуар можно как к самому аппарату, так и к чехлу.

Держатель является универсальным, поскольку кольцо можно надевать на палец для обеспечения безопасной носки аппарата в руках или использовать его в качестве подставки на любой поверхности. В последнем случае смартфон может находиться и в вертикальном, и в горизонтальном положении. Продукты разных производителей могут несколько отличаться друг от друга конструктивно, хотя принцип использования у всех одинаковый.

Держатели для телефонов выпускаются в большом многообразии цветового решения. Так что каждый может подобрать аксессуар по своему вкусу, который бы гармонировал с его мобильным устройством. Вещь вроде бы простая, но очень удобная и полезная. Особенно если модель телефона габаритная. И стоит приспособление совсем недорого.

Аксессуар очень востребован благодаря целому ряду своих особенностей. К основным преимуществам приспособления можно отнести:

- удобство в использовании (благодаря своей компактности оно никак не влияет на использование смартфона, аксессуар можно передвигать, поворачивать кольцо под любым углом);

- эстетичность (внешний вид стильный, привлекательный, современный, с любой формой подставки);

- безвредность (металлическое кольцо не прикасается к панели, поэтому не поцарапает ее, клеящее вещество не оставляет следов после открепления держателя);

- надежность (даже в процессе активных действий можно не опасаться, что устройство упадет, кольцо выдерживает до 10 килограмм нагрузки);

- долговечность (держатель можно снимать и потом снова прикреплять).

Важной особенностью аксессуара также является его универсальность. Его можно использовать не только для любых моделейтелефона, но и прикреплять к электронным книгам, планшетам и т.д.

Внешний вид фиксаторов настолько многообразен, что каждый сможет выбрать свой вариант аксессуара. Крепежная деталь может быть выполнена в виде:

- какой-либо геометрической фигуры;

- персонажа из любимого мультфильма;

- животного;

- брендового значка и т.д.

Даже кольцо может быть не только круглым, а иметь форму кулона. Фиксатор может быть украшен камнями, придающими им вид броши или дорогого брелока. Разумеется, сложность исполнения, дизайн влияют на стоимость изделия. Но в любом случае она не будет заоблачной.

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