Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 г — от 13,3 до 16 дюймов

5 января 2021, 11:15

Компания Samsung начнёт в 2021 году масштабную экспансию на рынок лэптопов со своими OLED-экранами.

Как указывает ресурс Computer Base, производитель начнёт массовое производство новых OLED-панелей для ноутбуков уже в феврале этого года. На грядущей выставке CES 2021 компания планирует показать 10 различных OLED-дисплеев для ноутбуков с диагональю от 13,3 до 16 дюймов.

Любопытно, что в качестве первого продукта Samsung собирается выпустить 15,6-дюймовый OLED-дисплей с «народным» разрешением Full HD, указывает источник. Несмотря на то, что в прошлом году ряд производителей, включая ASUS, HP и Dell выпустили несколько лэптопов с OLED-экранами, большинство этих решений оказались недоступными для массового покупателя. В частности, из-за того, что в них использовались очень дорогие OLED-матрицы с разрешением 4K. Начав с выпуска более доступных OLED-панелей для ноутбуков Samsung в конечном счёте может повысить среди покупателей популярность устройств с подобными дисплеями.

Детально характеристики новых OLED-панелей производитель раскрывать не стал, однако сообщил, что новые дисплеи будут до 10 раз более отзывчивыми по сравнению с обычными ЖК-экранами. Компания опубликовала небольшое видео, в котором демонстрируются преимущества, обещаемые новыми OLED-панелями.