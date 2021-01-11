SSL-сертификат: описание, виды и особенности, правила получения

11 января 2021, 16:23

Для многих пользователей вопрос личной информационной безопасности при использовании Всемирной паутины остается открытым. Более того, при появлении Сети долгое время юзеры вынуждены были сами заботиться о защите своих данных. Хотя поначалу далеко не все осознавали важность этого, многое изменилось с внедрением SSL-сертификатов. Эта технология позволяет контролировать трафик, защищая его от любых угроз.

Данный сертификат является протоколом безопасности, в основе которого применяется технология шифрования трафика. Это позволяет передавать данные по Сети в защищенном виде, благодаря чему гарантируется их безопасность. Принцип технологии заключается в создании зашифрованного туннеля между пользователем и сайтом. Вся информация, передающаяся с использованием сертификата, должна шифроваться на входе и расшифровываться на выходе. Поэтому даже если киберпреступник сможет получить персональные данные пользователя, вряд ли он их расшифрует.

Чтобы получить защиту, владельцу сайта нужно купить SSL сертификат и установить его на свой сайт. Браузер определяет протокол и информирует юзера о безопасности подключения. В этом случае рядом с названием сайта отображается индикатор в виде зеленого замочка. Ресурс, использующий зашифрованное подключение, можно определить по наличию префикса "https". Также все браузеры предупреждают пользователей о посещении сайтов, соединение с которыми не защищено.

Существует четыре основных типа протоколов безопасного соединения:

1. Самоподписные. Это бесплатный тип сертификатов, который выдают не все компании, предоставляющие хостинг. Такой SSL защищает соединение, но при желании злоумышленник сможет его взломать.2. С проверкой доменного имени. Такой протокол безопасности подтверждает принадлежность домена определенной организации или физическому лицу. Обычно оформление SSL занимает несколько часов. Данный протокол – лучший вариант для информационных сайтов и корпоративных порталов, личных блогов. Такой сертификат не требует подтверждения личности.3. С проверкой организации. Предназначен для сайтов юридических лиц, считается одним из самых надежных вариантов защиты соединения. Для получения такого сертификата организация должна быть официально зарегистрирована, поскольку при получении компания обязательно представляет провайдеру соответствующие документы и контактную информацию.4. С полной проверкой. Провайдер или регистрационный сервис проверяет организацию, которой выдается сертификат, включая ее коммерческую и налоговую деятельность. Этот уровень защиты считается максимальным. В адресной строке указывается название компании. Данный тип SSL выдается крупным организациям, корпорациям, торговым площадкам и банкам.

Чтобы получить SSL, владелец обращается в соответствующую компанию или сертификационный центр. Возможно приобретение протокола у фирмы-посредника, причем зачастую это значительно дешевле, чем работать с продавцом напрямую. Это связано с тем, что такие компании скупают SSL оптом, по более низким ценам. Для установки используется панель управления хостингом. При возникновении сложностей можно обратиться в техподдержку провайдера.

Важность информационной безопасности сегодня стоит на первом месте, поскольку теряя доступ к личным данным, пользователь рискует оказаться в неприятной ситуации. Установка SSL – одна из приоритетных задач для любого современного проекта. С таким протоколом веб-ресурс всегда выглядит более профессионально, к нему больше доверия со стороны пользователей. На сегодняшний день в Сети не существует крупных проектов, работающих без защищенного соединения. SSL подтверждает безопасность платформы.

Для магазинов и проектов электронной коммерции этот момент не менее важен. В данном случае бизнес-модель основана на конфиденциальности информации. Для оплаты продукции кредитными картами по стандарту PCI все транзакции производятся по 128-битному защищенному соединению. Это обеспечивает безопасность электронных платежей.

Не нужно забывать, что поисковики лучше ранжируют сайты с защищенным соединением. Чтобы повысить рейтинг в Google, нужно не только качественное SEO. Без протокола безопасности продвижение любого информационного проекта не принесет желаемых результатов. Присутствие SSL-сертификата – один из факторов ранжирования, поэтому на его наличие поисковые системы обращают особое внимание.