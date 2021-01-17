Как используют хромакей в фототехники

17 января 2021, 12:40

Технология "зеленого экрана", иначе называемого "хромакей", позволила совершить прорыв в видеоиндустрии. В течение последних десятилетий синий или зеленый экран позволил повысить эффект от восприятия кадров фото и видеосъемки, снижая затраты на объединение "живых" кадров и компьютерных изображений.

Однотонный матовый хромакей фон зеленого цвета создает идеальные условия для привлечения внимания к объекту съемки, выделяя его основные черты, но не позволяя сливаться с окружающей действительностью. Нейтральный тон расширяет возможности в области наложения изображений с использованием компьютерных программ, создавая интересные футуристические сцены с визуальными эффектами. Хромакей легко поменять на любое необходимое вам изображение без необходимости проводить натурные съемки, что помогает сэкономить средства при создании качественного видео и фото.

Интересно! Считается, что зеленый фон легче использовать при дневном свете, особенно при ясной погоде и голубом небе.

Исторически в начале ХХ века фон был черным, потому что в то время кинематограф не позволял адекватно показать другие цвета и их оттенки. В дальнейшем возможности хромакея расширились, и "зеленый экран" выгодно используют и для стационарных съемок, и для трансляции в онлайн-режиме.

В самом начале своего победоносного шествия в видеопроизводстве, в начале 1970-х годов, фон был синим, иначе он назывался blue screen. Именно такой задний план был у телевизионных заставок с прогнозом погоды, а затем ему на смену пришла карта с указанием движения атмосферного фронта и возможных осадков.

Синий фон стал зеленым (green screen) в 1978 году, на съемках культового фильма "Супермен", где Кристофер Рив сыграл главную роль. Это произошло потому, что костюм Супермена был синим и сливался с основным фоном, и его пришлось заменить на зеленый.

Интересно! Использование зеленого фона в кино, а синего — в телевидении, уже давно ушел в прошлое, теперь оформление фона выбирают в зависимости от конкретных задач фотографа.

Зеленый и синий цвет несвойственны человеческой коже, поэтому они всегда создают необходимый контраст при съемке. Последующая обработка исходных материалов при помощи графических редакторов облегчает замену заднего плана на другой подходящий фон в разбросе от футуристического до изысканного, в стиле дорогой винтажной обстановки или привлекательных натурных сцен. К преимуществам использования зеленого тона хромакея профессионалы фотодела относят следующие:

1. Меньшая потребность в освещении зеленого экрана, чем при подсветке фона синего цвета.2. Чувствительность сенсорных датчиков фотокамер к этому оттенку, в результате чего кадры получаются интенсивнее и насыщеннее.3. Гладкая поверхность зеленого хромакея способна поглотить блики света, смягчая освещение кадра.4. Зеленый оттенок реже можно встретить в одежде, чем другие цвета, большая часть людей все же носит джинсы. Поэтому фон не сольется с объектом и будет более удобен в целях последующей графической обработки.

Особенности работы с хромакеем

Чтобы результат съемки вас радовал, нужно учесть нюансы работы с зеленым фоном. В итоге вы получите удобные для работы, яркие и привлекательные кадры:

1. Равномерный свет и его грамотная расстановка. Отсутствие теневых эффектов не позволит "залить" объект отраженным зеленым светом.2. Идеально гладкая поверхность фона – без складок, наличия швов и следов скотча, чтобы не затруднять последующий монтаж. Тканевый хромакей выровнять сложнее, чем бумагу, пластик или нейлон.3. Отключение автоматической цветокоррекции цифровой камеры, для удобства последующего отделения фона в процессе коррекции снимка.4. Грамотная выдержка – не слишком темное или светлое изображение. Оптимальным будет увеличение экспозиции в пределах двух пунктов по сравнению с обычной съемкой объекта для получения хороших кадров.5. Контролирование параметров в процессе фотографирования, особенно при наличии нескольких сменных объективов, изменения диафрагмы и фокусного расстояния.

Всегда ли нужен хромакей

Зеленый фон – оптимальный инструмент для предметной и студийной съемки в стационарных условиях и в движении. Но если вас не затруднит обрабатывать однотонный фон любого другого цвета – синий, белый, черный, – в этом случае от хромакея можно отказаться. Учтите, что последующая обработка кадров может быть затратным мероприятием, если вы не занимаетесь ей лично, а нанимаете специалиста.

Качественная съемка с использованием хромакея зависит не только от наличия зеленого фона, но и от навыков фотографа, его способности воплотить удачный кадр на нейтральной основе. Необходимое техническое оснащение в виде качественного и практичного фона хромакей должно сочетаться с практическим применением знания теоретической основы и творческим подходом к фотосъемке.