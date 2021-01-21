Credit-Pro - как оперативно получить микрокредит?

21 января 2021, 13:15

С безостановочным развитием интернет-технологий онлайн-кредиты стали очень востребованными. Такие кредиты оформляют в микрофинансовых компаниях.

Взять необходимую сумму можно за 15 минут. Упрощенная система сделала интернет кредиты доступными для большинства людей. В настоящее время кредит без контактных лиц оформлял каждый восьмой украинец (https://credit-pro.com.ua/s-plokhoi-kreditnoi-istoriei).

Основные достоинства онлайн займов:

Вам и вашим близким не будет никто звонить для того, чтобы проверить личность.

Лояльное отношение к клиенту, требований всего 2: возраст более 21 года и наличие украинского гражданства.

Не надо указывать цель выдачи займа.

Практичный график работы. Получить денежные средства есть возможность в выходной или вечером.

Минимум необходимых документов: нужен только паспорт.

Отличная возможность получить деньги прямо из дома.

Получить нужную денежную сумму возможно за 5-20 минут.

Услугами МФО довольно часто пользуются те, кому сложно получить денежные средства в банках. Это могут быть люди без официальной работы, пенсионеры, фрилансеры, студенты и женщины в декрете. Даже граждане с плохой кредитной историей, могут рассчитывать на займ.

Сервис Credit-Pro помогает оформить кредит на любые нужды за 5 минут.

Первым делом следует определить срок кредита и денежную сумму, после — ответить на несколько вопросов. Клиенты сервиса заполняют короткую заявку, вводят ФИО, серию и номер паспорта, телефонный номер. Этого будет достаточно, чтобы интернет-заявка была рассмотрена автоматически.

В случае если ответ положительный — пользователь прикрепляет свою карту и подписывает договор. После этого деньги будут переведены на пластиковую карту. Этот процесс оформления первого интернет-кредита занимает не более 10 минут. Если решение по займу будет отрицательное — подать заявку есть возможность только спустя 30 дней.

Следующий кредит оформляют из личного кабинета, заполнять анкету уже не надо. Просто укажите сумму и срок, и, при условии, что предыдущий кредит был закрыт, вы легко сможете получить новый.

Сервис может гарантировать полную конфиденциальность всех данных и безопасное сотрудничество. Мы не раскрываем данные третьим лицам, информация защищена с использованием цифровых протоколов.

В Credit-Pro очень лояльно относятся к пользователям, здесь очень высокий показатель одобрения займов, простейшие условия и отличная скорость выдачи денег. Во время первого обращения можно получить от 500 до 3000 гривен, на время от 7 до 30 суток.

Для постоянных клиентов доступно 10000 гривен. Процентная ставка у всех одинакова, но могут быть предложения, которые позволяют ее сократить.

Очень важно своевременно возвращать долг, поскольку при просрочке начисляются штрафные проценты, а ваша кредитная история испортится. Для возврата займа можно использовать оплату по телефонному номеру.

Если клиент не имеет возможности погасить кредит, необходимо оформить пролонгацию. Эта услуга будет доступна с первого дня просрочки, оформить пролонгацию возможно, используя личный кабинет. Для этого нужно оплатить только проценты по кредиту, и срок будет перенесен.