Ford может быть недооценен с учетом его предполагаемой доли в стартапе Rivian

25 января 2021, 9:45

Акции Ford по итогам торгов в среду, 20 января, выросли на 8,4% до $10,86, уступив только акциям Netflix лидерство по темпам роста среди всех компонентов индекса S&P 500. Бумаги закрылись на самом высоком уровне с июля 2018 года.

В тот же день акции General Motors подорожали на 1,9% до $55,86 после роста на 9,8% днем ранее. Бумаги GM в среду обновили абсолютный максимум на уровне $56,60. Драйвером двухдневного роста стала новость о том, что Microsoft станет инвестором стартапа по производству беспилотных авто — Cruise LLC, контрольный пакет акций (70%) которого принадлежит General Motors. Cruise, как ожидается, будет использовать облачную платформу Azure от Microsoft для управления сетью беспилотных автомобилей.«Ранее GM объявил своё намерение до 2025 года выпустить на рынок 30 новых электромобилей, но партнерство с Microsoft может значительно усилить и ускорить этот процесс. Microsoft также планирует провести инвестиции в Cruise в размере не менее $2 млрд, что в итоге может повысить стоимость проекта до $30 млрд. Также техгигант предоставит Cruise свой облачный сервис Azure для использования беспилотными автомобилями. На данных новостях акции GM обновили свой максимум. Партнёрство General Motors и Microsoft в то же время создает очередную угрозу для бизнеса Tesla, однако рынок упорно игнорирует данные факты», — прокомментировал событие Иван Авсейко, аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку.Barrons.com назвал проект Cruise «скрытым активом» компании General Motors. Акции Ford довольно далеки от того, чтобы обновить свой абсолютный максимум, в последние месяцы их динамика отставала от General Motors. Но у Ford тоже есть скрытый актив — производитель электрогрузовиков Rivian. Первый авто только должен появиться на свет в 2021 году. Во вторник проект Rivian получил еще $2,7 млрд от внешних инвесторов, в результате чего его стоимость выросла почти до $28 млрд. Сейчас рыночная капитализация Ford $43 млрд, но еще в начале октября компания стоила $28 млрд — столько же, сколько сейчас Rivian. В руках у Ford лишь миноритарный пакет акций Rivian, точный размер доли компания не раскрывала.По подсчетам Barrons.com, акции Ford выросли примерно на 4% после появления новостей о дополнительном финансировании Rivian. Это около $2 млрд к капитализации. Если предположить, что доля Ford в Rivian составляет от 10 до 15 процентов (по слухам, такие предположения близки к реальности), то Ford в свете новых вливаний в стартап по производству электрогрузовиков может выглядеть недооцененным.В настоящий момент по акциям Ford 3 рекомендации «покупать», 13 — «держать» и 2 — «продавать», свидетельствуют данные терминала Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет $9,81, что предполагает отрицательный потенциал доходности относительно текущей цены (-9,7%).