Acer готовит большой игровой монитор Predator XB323QU NV формата QHD

27 января 2021, 12:15

Компания Acer в скором времени пополнит ассортимент игровых мониторов моделью Predator XB323QU NV на матрице Fast IPS размером 32 дюйма по диагонали: информация о ней уже опубликована в интернете.

Новинка соответствует формату QHD: разрешение составляет 2560 × 1440 пикселей. Показатели контрастности и яркости — 1000:1 и 400 кд/м2. Обеспечиваются углы обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали.



Монитор облает временем отклика в 1 мс (G2G) и частотой обновления до 170 Гц в режиме разгона. Говорится о совместимости с технологиями NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync, которые призваны устранить эффект разрыва кадра и повысить общее качество игрового процесса.



Обеспечивается 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. В набор разъёмов входят интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратор USB 3.0 с четырьмя портами и стандартное аудиогнездо. Присутствуют также стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый.

В тыльной части корпуса предусмотрена многоцветная RGB-подсветка. Подставка допускает использование экрана в альбомной и портретной ориентациях. Кроме того, можно регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея.

(C) 3dnews