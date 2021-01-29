Британский учёный рассказал, когда Солнце прекратит своё существование

29 января 2021, 10:45

Солнце — это звезда, благодаря которой появилась жизнь на Земле и благодаря тому, что она до сих пор живёт, живём и мы. К сожалению, продолжаться это будет не вечно. Британский учёный Брайан Кокс назвал примерный период, через который Солнце прекратит своё существование.

На данный момент наша звезда находится в середине своего жизненного цикла. Особых изменений с ней не происходит уже 4 млрд лет, и, можно сказать, что в текущее время Солнце сравнительно стабильно.

Каждую секунду Солнце расходует около 600 млн тонн водорода, от этого звезда излучает свет и тепло. Как считает профессор Манчестерского Университета Брайан Кокс, примерно через 5 млрд лет топливо иссякнет, и Солнце погаснет. Такое событие радикально повлияет на земную жизнь, перед этим исходящее от звезды излучение повысит температуру на поверхности планеты, что сделает невозможным существование живых организмов. Предпосылки к этому мы можем наблюдать уже сейчас, как одну из причин глобального повышения температуры. Вследствие этого конец нашей цивилизации может наступить уже через 1 млрд лет.



В одном из выпусков передачи «Чудеса Вселенной» Кокс говорил, что перед своим финалом, Солнце заполнит весь горизонт Земли, став красным гигантом: «В конце своей жизни Солнце просто так не исчезнет, когда у него закончится топливо, его ядро разрушится, и всё тепло, которое оно генерирует заставит внешние слои расширяться».



Но на этом развитие Солнца не остановится, после стадии красного гиганта звезда превратится в белого карлика, который по размерам будет меньше одной миллионной нашей Земли.



Однако, руководитель проекта NASA «Новые горизонты» Алан Стерн считает, что при увеличении Солнца отдалённые уголки нашей Солнечной системы, такие как Плутон и некоторые планеты в поясе Койпера (это область за Нептуном), могут стать более-менее комфортными для пребывания на них людей. Дело в том, что они имеют на поверхности довольно много ледников, которые под воздействием излучения от Солнца, находящегося в состоянии красного гиганта, растают и смогут вывести на поверхность воду. К тому же в такой период температура на них может быть сопоставима со средней температурой на Земле в текущий момент. Однако Стерн отмечает, что эти места могут быть для людей лишь временным убежищем, а не постоянным местом для жизни. Поэтому необходимо искать другие места для обитания нашей цивилизации.

(С) 3dnews