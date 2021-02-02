Разработчики Destruction AllStars рассказали об отношении к PS Plus

Руководитель разработки Destruction AllStars Колин Берри (Colin Berry) и старший продюсер XDev Studios Джон Маклафлин (John McLaughlin) в интервью Eurogamer рассказали о долгожданном запуске игры.
Напомним, Destruction AllStars должна была дебютировать в ноябре одновременно с PlayStation 5, а в итоге добралась до релиза только сегодня, 2 февраля 2021 года, в составе подборки для подписчиков PS Plus.
По словам Берри, участие в линейке PlayStation Plus пойдёт Destruction AllStars на пользу, потому что благодаря данному решению команды в распоряжении игры оказалась «широчайшая аудитория из возможных».
«С PlayStation Plus сейчас миллионы людей — надеемся, они попробуют [Destruction AllStars]. Одной из наших задач было сделать игру лёгкой в освоении», — поделился Берри.
Маклафлин также добавил, что у разработчиков есть план по развитию проекта: первые «пару месяцев» игрокам дадут насладиться Destruction AllStars в её первозданном виде, а уже затем начнут снабжать дополнительным контентом.
«У нас есть план на ближайший год, на подходе куча крутых штук. Мы хотим вовлекать в процесс сообщество и прислушиваться к нему», — обозначил намерения команды Маклафлин.
Destruction AllStars уже доступна на PlayStation 5. В отличие от других игр февральской подборки для подписчиков PS Plus, творение Lucid Games пробудет в раздаче на протяжении двух месяцев вместо одного.
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