Первый коммерческий запуск Virgin Orbit осуществит для польской SatRevolution

11 февраля 2021, 13:15

Компания Virgin Orbit сообщила о заключении первого коммерческого контракта на запуск спутников с помощью ракеты LauncherOne с борта модифицированного лайнера Boeing 747-400.

Первый успешный запуск ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit прошёл 18 января, в ходе которого компания подтвердила на практике способность выводить спутники на орбиту Земли. Пришла пора зарабатывать деньги.

Запуск двух спутников STORK-4 и STORK-5 (MARTA) для польской компании SatRevolution состоится в конце текущего года. Оба спутника основаны на современной платформе компании UniBus 3U CubeSat. Это аппараты сельскохозяйственного назначения для оптического и мультиспектрального зондирования Земли среднего разрешения. В перспективе группировка STORK будет насчитывать 14 спутников, услуги которых будут предложены для потребителей в США, Польше и в других странах.



Запуск обоих спутников также продемонстрирует возможность компании Virgin Orbit отправлять в космос спутники максимально оперативно — едва ли не по первому звонку от клиента. Кстати, это не первое сотрудничество Virgin Orbit и SatRevolution. В 2019 году обе компании с рядом польских институтов создали консорциум по разработке и отправке на Марс первых в мире малых специализированных коммерческих спутников. Компания Virgin Orbit с её мобильностью (воздушный старт) и оперативностью в подготовке миссий рассчитывает обеспечить больше возможностей для отправки на Марс и другие планеты малых космических аппаратов.