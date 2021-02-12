Как выбрать ноутбук для путешествий, игр и дома

12 февраля 2021, 9:15

Правильно выбрать этот девайс в нынешнем изобилии моделей и комплектаций сложно. Мы расскажем о заложенном в модель предназначении от производителя и лучших моделях для путешествий, дома и развлечений.

Вы со своей стороны сравните ноутбуки в интернет-магазине и на основе полученной информации выберете оптимальный вариант.

Предназначение определяет характеристики

Мощность, поддерживаемые технологии и новизна комплектующих влияет на стоимость ноутбука, поэтому лучшие модели нельзя однозначно назвать подходящим.

Видеокарта GTX 3060 вытянет все задачи геймера, но для рядового пользователя избыточная производительность только увеличивает цену.

Обойтись можно на GTX 1050, которая отлично справится со средней графикой в играх, подарит тысячи часов просмотра сериалов и проявит себя с лучшей стороны при простом монтаже видео.

Отличия можно заметить в разных компонентах:

- процессор. Геймерские модели должны оснащаться Intel Core i5, i7 или AMD A10 в последних поколениях, чтобы выдавать тактовую частоту от 2,8 Ггц и больше. Для домашних хватит бюджетных процессоров с частотой до 2,2-2,5 Ггц прошлых поколений;

- оперативная память. Современный гейминг потребует не меньше 16 Гб, которых должно хватить на все новинки. Домашний ноутбук легко обойдется 8 Гб, которые расширят многозадачность и отлично подойдут для браузера, фильмов, сериалов, простых игр;

- охлаждение. В домашних устройствах охлаждение чаще всего пассивно и работает с помощью открытых участков корпуса. Геймерские устройства нуждаются в активных вариантах с тепловыми трубами или подставками с вентиляторами. Модели для путешествий при этом чаще лишают отдельных систем охлаждения, чтобы уменьшить вес и размер.

Лучшие ноутбуки для путешествий и дома

LENOVO IdeaPad S145 15 - бюджетный ноутбук с диагональю экрана 15.6, разрешением картинки 1920X1080 и экраном TN+Film идеально подходит для сериалов и фильмов.

Внутри процессоров Ryzen 3 3200U с максимальной частотой 3.5 Ггц на два ядра - 12 Гб DDR4 оперативной памяти. Видеокарта встроенная Radeon Vega 3. Подойдет для учебы и серфинга в интернете, а за счет компактности можно брать в путешествия.

DELL Inspiron 3583 Ultra - отличный вариант на верхней границе бюджетного сегмента. Скажем, ноутбук Dell в Киеве купить можно из-за баланса стоимости и характеристик. Устройство обладает дисплеем на 15.6 дюймов с разрешением Full HD 1920x1080, имеет процессор восьмого поколения Core i3 8145 U до 3.9 Ггц на два ядра и оперативную память 8 Гб DDR4. Видеокарта встроенная Intel UHD Graphics 620, этого достаточно для сериалов, серфинга в интернете, учебы. Есть SSD на 256 Гб, что существенно повысит скорость работы.

Игровые модели

HP Omen 15-dh1015ur - мощный, современный и легкий ноутбук от HP с диагональю экрана 15.6, разрешением экрана 1920x1080, IPS матрицей и процессором Core i5 до 4.5 Ггц тактовой частоты. Пользователь уверенно чувствует себя в играх за счет оперативной памяти на 16 Гб, скоростного SSD 256 Гб и объемного HDD 1Тб. Установлена видеокарта RTX 2060.

Устройство справится со средним и высоким уровнями графики в современных игровых проектах.

ACER Nitro 5 AN515-55-701L - мечта геймеров, предпочитающих баланс мобильности и мощности в одном корпусе.

Геймерский ноутбук оснащен экраном на 15.6 дюймов с разрешением Full HD и частотой обновления кадров 144 Гц. Внутри установлен процессор Core i7 10750H десятого поколения до 5.0 Ггц с шестью ядрами. Оперативной памяти две планки по 16 Гб DDR4, встроена видеокарта GTX 1660 Ti на 6 Гб. Мощная модель, которая заслуживает каждой потраченной гривны.