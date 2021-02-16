Новые модели коммутаторов Totolink

16 февраля 2021, 8:44

Коммутатор неуправляемый гигабитный Totolink S808G



Totolink S808G - это гигабитный неуправляемый коммутатор. У данной модели восемь гигабитных портов. Каждый порт в режиме Full Duplex может работать на максимальной скорости 2Gbps. Коммутатор поддерживает технологию Auto MDI/MDIX, что позволяет полностью отказаться от кроссовых кабелей. Totolink S808G - это эффективное и мощное решение для небольших домов и малых офисов.

Totolink S808G Коммутатор неуправляемый гигабитный Totolink S505G



Totolink S505G исполнен в пластмассовом корпусе и может крепиться на стену. Данная модель имеет в наличии пять гигабитных портов RJ-45, которые поддерживают Auto MDI/MDIX, а также ряд стандартов: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. Также все порты устройства автоматически определяют подключенные к ним устройства и автоматически переключаются на нужную скорость. Totolink S505G это недорогое и производительное решение для расширения вашей сети.

Totolink S505G Коммутатор неуправляемый Totolink SW24D



Totolink SW24D - это неуправляемый 24-портовый настольный коммутатор, разработанный для использования в больших домах и офисах. Все 24 порта имеют скорость 10/100 Мбіт/с и поддерживают Auto-MDI/MDIX. Коммутатор устанавливается по принципу Plug & Play - нет необходимости беспокоиться о типе кабеля. SW24D выполнен из качественного пластика и может быть размещен на столе или смонтирован на стену, что делает прибор идеальным решением как для домашнего, так и для офисного использования.

Totolink SW24D Коммутатор неуправляемый



Totolink SW16D Totolink SW16D - это неуправляемый коммутатор который имеет 16 портов RJ45 со скоростью 10/100 Мбіт/с. Все 16 портов коммутатора поддерживают автоматический MDI/MDIX. SW16 соответствует стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Коммутатор оборудован светодиодными индикаторами, которые позволяют определять порты и на какой скорости работают. Модель имеет настольный пластиковый дизайн с настенными отверстиями, что делает устройство идеальным решением как для дома, так и для офиса.

Неуправляемые коммутаторы часто используются для построения или расширения небольших сетей, таких как домашние или офисные сети. Именно для этих целей компания Totolink выпускает целый ряд устройств, которые имеют разные технические характеристики, и в зависимости от потребностей, можно подобрать именно ту модель, которая будет максимально удовлетворять потребности клиента.