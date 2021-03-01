К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple

1 марта 2021, 11:45

Ещё в 2014 году дебютировали умные наручные часы Moto 360.

Как теперь сообщается, на 2021-й намечена презентация сразу нескольких смарт-хронометров под брендом Moto: обнародованный в Сети слайд даёт представление о внешнем виде этих устройств.



В частности, в июне состоится презентация часов Moto G Smartwatch, оснащённых круглым дисплеем. Этот гаджет показан в корпусе серебристого цвета, в правой боковой части которого расположены две плоские кнопки управления без возможности вращения. Отмечается, что данная модель будет относиться к сравнительно недорогим устройствам.



В июле дебютируют ещё две новинки — Moto Watch и Moto One. Первый из этих хронометров внешне напоминает Apple Watch: часы выполнены в корпусе прямоугольной формы с закруглёнными углами. Сбоку находится одна кнопка управления. Программная платформа — Wear OS.



Что касается Moto One, то эти часы, вероятно, войдут в премиальный сегмент. Они оборудованы круглым дисплеем; вращающиеся кнопки не просматриваются.

По слухам, в основу как минимум одной из моделей устройств ляжет аппаратная платформа Snapdragon Wear 4100. Она обеспечивает поддержку Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, а также 4G/LTE.

(C) 3dnews