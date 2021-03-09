Энергосбережение достигается с использованием светодиодной продукции

9 марта 2021, 23:44

Хотите гарантированную экономию на счетах за электроэнергию? И снижение затрат на обслуживание вашего дома? Тогда переходите на светодиодные лампы. Впрочем, за последние пару лет многие уже перешли.

Из ассортимента магазинов постепенно исчезли лампы накаливания, а за ними и галогенные лампы. Теперь в ассортименте магазинов электротоваров - люстры, бра, уличные светильники, светодиодные светильники, настольные лампы, светодиодные лампы и т.д. С обширным ассортиментом энергосберегающей продукции можно ознакомиться на сайте https://www.brille.ua. В сети Brille имеются и 25 магазина по всей Украине, так что полюбоваться разнообразием осветительной техники можно и воочию.

Обратите внимание, что светодиодные светильники и лампы с их чрезвычайно долгим сроком службы и энергосберегающей технологией позволят вам сэкономить до 90% энергии. И вам нужно будет покупать всего одну светодиодную лампу вместо семи перегоревших галогенных ламп или десять ламп накаливания.

Светодиодные лампы являются современной альтернативой лампам накаливания, которые в большинстве своем были выведены из употребления. Светодиодные лампы потребляют меньше энергии, служат дольше и их намного проще утилизировать. Теперь вы можете получить светодиодные светильники практически для любого места внутри и снаружи дома - от красиво оформленных светодиодных потолочных светильников до цветных уличных светодиодных светильников , которые обязательно преобразят любой сад. Светодиоды служат до 50 раз дольше, чем традиционные лампы накаливания, и, поскольку вы будете меньше их заменять со временем, вы определенно заметите экономию средств.

Как бы очевидно это ни звучало, замена всех традиционных лампочек в потолочных светильниках и ламп на версии с низким энергопотреблением может иметь огромное значение для снижения вашего углеродного следа. Вы можете подумать, что они дороже обычных лампочек, однако в последние годы стоимость действительно снизилась. Если вы подумываете о добавлении фонаря безопасности снаружи дома, выберите энергосберегающий уличный светильник, который включается (при необходимости) только в ночное время, чтобы сэкономить энергию.

Выбор освещения на солнечной энергии - лучший способ повысить энергоэффективность, поскольку уличные светильники питаются только от солнца. Ассортимент на рынке огромный - от гирлянд до фонарей, которые преобразят любой сад и создадут фантастическую атмосферу для вечеринки. А поскольку у вас не будет стресса или беспокойства о разрядке батарей или наличии достаточного количества розеток, вы можете расслабиться и получить удовольствие.

Помните, что светодиодные лампы остаются прохладными на ощупь даже после использования, поскольку они не тратят энергию, выделяя нежелательное тепло.