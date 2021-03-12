Автоматизируем бизнес без головной боли и программистов – три кейса

12 марта 2021, 13:11

Чтобы сотрудники не пропускали шаги в рабочих процессах, не упускали из виду детали, не повторяли задачи без необходимости или не отказывались от задач до их завершения, предприятия устанавливают стандартизированные процессы. Эти бизнес-процессы обеспечивают соответствие и согласованность в работе компании. Таким образом, бизнес-процессы должны оставаться последовательными, несмотря на повторяющееся выполнение. Здесь на помощь приходит программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов (BPA).

Большинство компаний сегодня используют BPA для управления такими вещами, как проекты, портфели, активы знаний, порталы самообслуживания, рабочие процессы и потоки данных. Отрасли, которые наиболее активно используют BPA, - это банковское дело, здравоохранение, телекоммуникации, торговля и производство.

Если Вы хотите автоматизировать бизнес-процессы, рекомендуем обратиться к специалистам, например на сайте https://apix-drive.com Вам помогут решить множество проблем, возникающих при автоматизации с использованием всемирно известных программных продуктов. Для этого служит разработанный компанией коннектор приложений ApiX-Drive, служащий для связи разнообразного софта без необходимости значительных трат.

Можно сказать, что ApiX-Drive превращает разрозненные сервисы в пазлы, которые, складываясь вместе, создают общую картину эффективного функционирования Вашего бизнеса. Рассмотрим три кейса использования системы.

Кейс 1

У вас установлена определенная CRM-система, но ответственный сотрудник не находится на рабочем месте. А данная ситуация стала типичной особенно в последнее время, во время карантина, когда многие офисы перешли на удаленную работу. И вот к вам обращается клиент, но не дождавшись ответа, уходит к конкурентам.

Оказывается, в вашей CRM-системе нет функции уведомления через мессенджеры. В то же время ApiX-Drive позволяет за считанные минуты наладить взаимодействие между CRM и различными коммуникационными решениями. При этом можно настроить систему таким образом, чтобы подобные сообщения уходили только при достижении определенного порога заказа, например 1000 долларов и выше. И вот уже ваш менеджер получает уведомление в Telegram или Viber через секунды после поступления заказа и может немедленно приступить к его обработке.

Кейс 2

Входящий звонок поступает на сервис IP-телефонии, но в офисе уже никого нет. Что необходимо сделать? Правильно. Информация о звонке должна передаться в CRM-систему, а дальше уведомление так же благополучно передается в мессенджер ответственному менеджеру. Но при этом необходимо сообщить и клиенту, насколько важен для вас его звонок. Поэтому поступает уведомление и ему о том, что звонок был учтён, и в скором времени с ним обязательно свяжутся. Таким образом, вы не пропустите ни одного важного звонка!

Кейс 3

Сегодня многие активно используют Google Sheets в качестве простой и бесплатной альтернативы CRM, для ведения бухгалтерии или для складского учёта. Проблема лишь в том, что для полноценной интеграции Google Sheets с другими системами не обойтись без опытного программиста. И тут снова пригодится ApiX-Drive.

Например, он позволяет легко сделать так, чтобы данные попадали в таблицы автоматически, после того, как пользователь введёт всю необходимую информацию на сайте. Для контроля срока выполнения данные из ячейки, в которой указана дата, попадают в Google Calendar. А когда приближается время, соответствующие уведомления будут приходить менеджерам по e-mail, SMS или в мессенджерах.