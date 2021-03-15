Bayraktar TB2 собирают для Украины уже готовят к отправке

15 марта 2021, 12:15

Депутат фракции «Слуга народа», член комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Игорь Копытин.

Вместе с заместителем министра обороны Александром Миронюком и командующим ВМС Алексеем Неижпапой посетили авиастроительное предприятие Baykar Defense в Стамбуле и проинспектировали ход производства БПЛА.

Игорь Копытин, Народный депутат Украины: «…Вместе с коллегами еще раз убедились, что турецкая сторона неуклонно придерживается своих обязательств перед Вооруженными силами Украины".

Известно, что министр обороны Украины Андрей Таран и президент Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.

Тогда же Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики.

Турецкие беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. В ноябре 2020 года сообщалось, что в 2021 году Украина намерена купить партию турецких беспилотников Bayraktar. Они поступят напрямую украинской армии.



