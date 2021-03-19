Китай опередил США, ЕС и Японию по количеству заводов будущего

19 марта 2021, 10:15

На днях некоммерческая организация Всемирный экономический форум (WEF) пополнила список предприятий уровня «Индустрия 4.0» перечнем из 15 заводов.

Пять из них введено в строй в Китае. Обновление списка показало, что Китай стал лидером по числу заводов уровня Четвёртой промышленной революции. Такие предприятия управляются искусственным интеллектом, а большинство процессов от выполнения работ до логистики и продаж автоматизированы.

По данным WEF, во всём мире развёрнуто 69 заводов уровня «Индустрия 4.0». На Китай приходится 20 заводов, на страны ЕС — 19, в США — 7 заводов и ещё 5 в Японии. Перед отбором кандидатов на звание завода «Индустрии 4.0» специалисты WEF тщательно изучают производства вплоть до анализа таких процессов, как организация производственно-сбытовых цепочек, гибкость технологий автоматизации, цифровизацию логистики, а также реализацию искусственного интеллекта и Интернета вещей. Нынешний выбор был сделан из более чем 1000 претендентов во всём мире.



В прошлом году на первом месте в сфере заводов «Индустрии 4.0» Китай и Европа делили первое место, когда у каждого было по 15 заводов будущего, а у США и Японии было по 5 таких предприятий. Нетрудно увидеть, что Китай вырывается вперёд на этом направлении, а новый пятилетний план с акцентом на ИИ, квантовые вычисления и полупроводники только ускорит переход на новый уровень производства.



Интересно отметить, что Китай не рассматривает ЕС как конкурента в этой области. В Китае соглашаются, что у ЕС отличный научный и технический потенциал, но у Европы нет масштаба, чтобы всё это реализовать, развить и поддержать. Но США в Китае воспринимают серьёзно. Как минимум, они могут серьёзно навредить в плане технологических ограничений Китая.