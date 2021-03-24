Владельцы Android-смартфонов столкнулись с падением приложений

24 марта 2021, 14:45

Многие обладатели смартфонов под управлением операционной системы Android столкнулись с проблемами при использовании приложений: в ряде случаев происходит аварийное завершение программ.

Как выясняется, проявляющаяся проблема связана с системным компонентом под названием WebView. Он отвечает за отображение веб-контента Android-приложениями.



Из-за сбоя, как уже было отмечено выше, происходит прекращение работы программ. Причём повторный запуск далеко не всегда помогает исправить ситуацию.



В Google сообщили, что уже осведомлены о проблеме с компонентом WebView. Специалисты компании в настоящее время работают над выпуском необходимого исправления.



Обновление. У Google появилось исправление, которое требует обновить компонент Android System WebView до версии 89.0.4389.105 и Google Chrome до последней версии, доступной в Google Play. Для этого достаточно открыть Google Play Store, найти там Android System WebView, нажать «Обновить». Затем эти же шаги повторить для Google Chrome.

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