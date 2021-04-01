Twitter закрыла видеослужбу Periscope

1 апреля 2021, 12:15

Приложение Periscope, которое популяризировало прямые трансляции со смартфонов, закрылось 31 марта, спустя чуть более шести лет после запуска.

Сервис уже удалён из магазинов приложений, и большинство функций стали недоступны. Сайт Periscope пока останется в Сети с архивом публичных трансляций. Пользователи Periscope по-прежнему смогут загружать свои данные через Twitter.

«Вот и всё. Наше последнее прощание. Сегодня последний день, когда приложение Periscope будет доступно. Мы оставляем вас и приносим благодарность всем создателям и зрителям, которые делали сообщество Periscope ярче. Надеемся увидеть всех вас в трансляциях на "Твиттере"», — написано на официальном канале Periscope.



Прямые трансляции отныне предлагается вести внутри Twitter — социальная сеть приобрела Periscope в марте 2015 года, всего за несколько недель до запуска сервиса. Twitter объявила о предстоящем закрытии в декабре, заявив, что количество пользователей сокращается, и приложение некоторое время находилось в неустойчивом техническом состоянии.



Прямые трансляции стали ярким феноменом в марте 2015 года с дебютом Periscope и ещё одного приложения под названием Meerkat. Хотя Meerkat вышло первым, Periscope смог быстро свергнуть его с трона при поддержке Twitter и стать лидером живых трансляций.



Однако феномен, казалось, сошёл на нет столь же быстро. Facebook, например, активно продвигала прямые трансляции на своём собственном сервисе, но при этом ни одна платформа не добилась доминирующего самостоятельного сообщества вокруг подобной функциональности. В декабре 2016 года Twitter добавила возможность организации прямых трансляций непосредственно из собственного приложения, тем самым поставив под сомнение необходимость в существовании Periscope в качестве отдельной службы.



(C) 3dnews