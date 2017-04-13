Вконтакте запустила прямые трансляции с компьютера

13 апреля 2017, 12:45

Все пользователи и сообщества могут проводить прямые трансляции ВКонтакте при помощи компьютеров, ноутбуков и специального оборудования.



Нововведение позволяет в реальном времени делиться видео с экрана компьютера, окна игры или внешней камеры, проводить репортажи с использованием профессиональной техники, организовывать круглосуточные эфиры и многое другое.

Прямые трансляции ВКонтакте выглядят и работают как обычные видеозаписи: их можно добавить на страницу или в сообщество, отправить в личном сообщении, поделиться на стене или встроить на внешний сайт. Кроме того, как и обычные видеозаписи, они автоматически воспроизводятся в новостной ленте с выключенным звуком, привлекая к себе дополнительное внимание.В развёрнутом виде на сайте справа от плеера доступен чат, в котором зрители могут общаться друг с другом во время просмотра.Спустя несколько секунд после завершения трансляции можно посмотреть её повтор в том же окне плеера.Чтобы создать прямую трансляцию с компьютера, нужно открыть полную версию ВКонтакте и перейти в раздел «Видеозаписи» нужной страницы или сообщества. После этого нужно нажать на кнопку «Трансляция» в правом верхнем углу страницы и далее следовать подсказкам на экране.Кроме того, для упрощённого запуска прямых трансляций ВКонтакте доступна специальная программа от стороннего разработчика — OBS для ВКонтакте.Рекомендуем ознакомиться с нашей пошаговой инструкцией по созданию прямых трансляций с компьютера при помощи специального ПО.Автор трансляции может включить оповещение о её начале, и после запуска эфира подписчики увидят соответствующее уведомление в шапке сайта («колокольчик»). Кроме того, трансляцию можно опубликовать на стене как обычное видео, и она появится в новостной ленте всех читателей страницы.Авторы трансляций могут получать пожертвования от зрителей: чтобы поддержать своего любимого стримера, пользователь может нажать на кнопку «Поддержать» под плеером трансляции, указать денежную сумму и текст сообщения, после чего оно появится в прямом эфире. Помимо платных сообщений, можно выводить уведомления о новых подписчиках, а также пользователях, поделившихся трансляцией.