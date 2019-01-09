Vodafone обеспечил инфраструктуру для прямых включений прибытия Томоса в Украину

9 января 2019, 12:45

Vodafone создал инфраструктуру, необходимую для проведения видео-трансляций с помощью 4G.

Для прямого эфира нужен мощный и стабильный сигнал, поэтому обычно для телевизионных трансляций профессиональные телевизионщики используют спутник. Но после запуска LTE появилась достойная альтернатива спутнику – передача видео через сеть 4G.



Так, 4G-сеть Vodafone была подготовлена для проведения прямых включений во время прибытия Томоса в Украину и движения из аэропорта Борисполь в Киев. Устойчивая пропускная способность 4G-сети Vodafone позволяет обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Таким образом, скорость во время прямого включения не опускается ниже необходимого минимума в 6 Мбит/с. Этого с запасом хватает для передачи видео в гарантировано высоком качестве, без помех и с минимальной задержкой сигнала не более 15 мс. Традиционные технологии с использованием спутника не позволяют проводить прямые включения в движении – задержка составляет примерно 250 мс, а с учётом мультиплексирования, коммутации и задержек обработки сигнала общая задержка может составлять до 400 мс. Только качественная сеть 4G Vodafone по всему маршруту движения из аэропорта Борисполь в Киев позволяет обеспечить необходимую и стабильную услугу видеостриминга с использованием кодека H.265 и on-line трансляции.



Прямые включения осуществлялись в режиме реального времени, у зрителей была возможность наблюдать за происходящим в режиме онлайн, на своих мобильных устройствах и в социальных сетях. Передовые технологии on-line трансляции и качественные и современные сети позволяют сполна ощутить эффект присутствия на событии. Так, во время парада военной техники на День независимости на Крещатике посредством сети 4G Vodafone осуществлялась on-line трансляция парада.

